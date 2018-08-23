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С 25 августа водители должны днем включать ближний свет фар
24.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети» пройдет в Беларуси с 25 августа по 5 сентября. Присоединятся к нему и чечерские автомобилисты.
В эти дни транспортные средства должны в светлое время суток передвигаться с включенным ближним светом фар. Спецмероприятие проводится в связи с окончанием летних каникул и началом учебного года в целях профилактики и предупреждения дорожных происшествий с участием детей. Усилия по обеспечению безопасности детей объединят сотрудники милиции общественной безопасности, педагоги и родители. С 1 по 7 сентября во всех учреждениях общего среднего образования будет организована Неделя безопасности дорожного движения. Сотрудники органов внутренних дел примут участие в торжественных линейках, посвященных началу учебного года, проведут классные часы. Запланированы профилактические мероприятия для детей и подростков. Конкурсы, викторины, кино- и видеолектории, спортивно-обучающие занятия призваны напомнить детям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дороге.
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Специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети» пройдет в Беларуси с 25 августа по 5 сентября. Присоединятся к нему и чечерские автомобилисты. В эти дни...
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