ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 25 августа водители должны днем включать ближний свет фар

24.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети» пройдет в Беларуси с 25 августа по 5 сентября. Присоединятся к нему  и чечерские автомобилисты.

С 25 августа водители должны днем включать ближний свет фар

В эти дни транспортные средства должны в светлое время суток передвигаться с включенным ближним светом фар. Спецмероприятие проводится в связи с окончанием летних каникул и началом учебного года в целях профилактики и предупреждения дорожных происшествий с участием детей. Усилия по обеспечению безопасности детей объединят сотрудники милиции общественной безопасности, педагоги и родители. С 1 по 7 сентября во всех учреждениях общего среднего образования будет организована Неделя безопасности дорожного движения. Сотрудники органов внутренних дел примут участие в торжественных линейках, посвященных началу учебного года, проведут классные часы. Запланированы профилактические мероприятия для детей и подростков. Конкурсы, викторины, кино- и видеолектории, спортивно-обучающие занятия призваны напомнить детям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дороге.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети» пройдет в Беларуси с 25 августа по 5 сентября. Присоединятся к нему  и чечерские автомобилисты. В эти дни...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Верхнедвинске проходят школьные ярмарки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика