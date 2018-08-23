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Павел Карпеченко знает все о работе без риска
24.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Только второй год в ОСП «Чечерское» на должности инженера по охране труда работает Павел Карпеченко.
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Только второй год в ОСП «Чечерское» на должности инженера по охране труда работает Павел Карпеченко. Времени прошло немного. Однако за этот короткий период Павел...
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