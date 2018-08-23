Только второй год в ОСП «Чечерское» на должности инженера по охране труда работает Павел Карпеченко.



Времени прошло немного. Однако за этот короткий период Павел Владиславович заслужил уважение и доверие руководства и коллектива. Старательный труд и неукоснительное выполнение своих обязанностей и не предполагают иного результата. А забот у специалиста очень много. И самое главное – это обеспечение здоровых и безопасных условий труда во всех структурных подразделениях. Павел Карпеченко проводит постоянную работу по недопущению травматизма и несчастных случаев. Работники ОСП «Чечерское» регулярно проходят инструктажи и хорошо знают, как трудиться без риска. Особое внимание уделяется автомагазинам. На постоянном контроле здоровье человека и состояние техники. Водители ежедневно проходят медосмотры. Инженер по охране труда контролирует их знания и навыки по безопасности и санитарии. Специалист создал на предприятии надежную систему, в которой все разложено по полочкам и просто не бывает мелочей. И такая система навигации в жизни коллектива как охрана труда помогает не натыкаться на подводные камни чрезвычайных ситуаций.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Павел Карпеченко знает все о работе без риска Только второй год в ОСП «Чечерское» на должности инженера по охране труда работает Павел Карпеченко. Времени прошло немного. Однако за этот короткий период Павел...