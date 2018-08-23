В межведомственном лагере ребята учатся безопасности

Впервые в районе на базе оторской школы для ребят организован межведомственный лагерь с круглосуточным пребыванием «За безопасность вместе».



Эта тема не теряет своей актуальности независимо от сезона. А летом как никогда много возможностей в игровой форме привить подросткам полезные навыки. Открытие лагеря состоялось в центре творчества детей и молодежи. На девять дней для 14 ребят запланирована очень насыщенная программа. Уже почти неделю они активно проводят время, успели посетить музей энергосбережения и центр безопасности МЧС в Гомеле. Полезные знания и море впечатлений привезли из областного центра. Интересные экскурсии, а также встречи с представителями ОСВОДа и милиции, спасателями и инспекторами Энергонадзора – это далеко не все увлекательные мероприятия. С любопытством школьники узнали много нового. В современном мире с риском можно столкнуться где угодно, будь то внезапно вспыхнувший пожар, интенсивное движение на дороге или отдых на пляже. Теперь каждый понимает, как не попасть в беду и правильно действовать в экстремальной ситуации.

Ну и конечно, какие каникулы без летних развлечений! Ни на минуту ребята не засиживаются на месте: то торопятся в бассейн, то на мастер-классы, то в кино. Тематический лагерь скоро закроется, а хорошие привитые навыки еще не раз сослужат добрую службу, возможно, кому-то спасут жизнь.

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