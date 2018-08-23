|
В межведомственном лагере ребята учатся безопасности
24.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Впервые в районе на базе оторской школы для ребят организован межведомственный лагерь с круглосуточным пребыванием «За безопасность вместе».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые в районе на базе оторской школы для ребят организован межведомственный лагерь с круглосуточным пребыванием «За безопасность вместе». Эта тема не теряет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)