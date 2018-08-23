ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чечерские первоклассники получили ранцы в подарок

24.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Свой вклад в республиканскую акцию «Собери ранец» внесли члены районной организации коммунистической партии Беларуси. В квартиру многодетной матери Галины Лимонтовой они пришли не с пустыми руками. Для первоклашки Ангелины было большой радостью получить школьный ранец и канцелярские принадлежности, ведь наступающий день 1 сентября должен запомниться ей самыми яркими событиями.

Чечерские первоклассники получили ранцы в подарок
В детских домах семейного типа хлопот в разы больше, ведь родителям-воспитателям нужно подготовить к новому учебному году не одного да и не двух ребят. В таком деле никто бы не отказался от поддержки. Поскольку семьи Домоскановых и Бубликовых связывает давняя дружба с профсоюзным движением, по сложившейся традиции накануне 1 сентября лидер общественного объединения Татьяна Перевозникова присоединяется к предпраздничным заботам. В рамках акции «Собери ранец» от педагогов будущие первоклассники получают новенькие рюкзаки и канцелярские принадлежности.

Участвуют в акции и члены профсоюза работников агропромышленного комплекса. Нынешней осенью в многодетных семьях сельхозработников Черняковых и Альшевских значимое событие – вчерашние малыши повзрослели и совсем скоро пойдут первый раз в первый класс. Будущие ученики живут в Ровковичах. Профсоюзный лидер Анжелика Кравченко, захватив комплекты школьных принадлежностей, отправилась в агрогородок. Ребята с задором примеряли рюкзаки.

В преддверии нового учебного года территориальный центр социального обслуживания населения также собирает ранцы для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Помочь нуждающимся может каждый. Письменные принадлежности приносите в центр по адресу: г. Чечерск, ул. Интернациональная, д. 56 «б», тел. 7-75-50. А денежные средства можно перечислить на расчетный счет BY36 AKBB 3642 0623 1079 2300 0000 в ЦБУ № 327 филиала № 300 ОАО «АСБ Беларусбанк».

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свой вклад в республиканскую акцию «Собери ранец» внесли члены районной организации коммунистической партии Беларуси. В квартиру многодетной матери Галины...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Верхнедвинске проходят школьные ярмарки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика