Чечерские первоклассники получили ранцы в подарок

Свой вклад в республиканскую акцию «Собери ранец» внесли члены районной организации коммунистической партии Беларуси. В квартиру многодетной матери Галины Лимонтовой они пришли не с пустыми руками. Для первоклашки Ангелины было большой радостью получить школьный ранец и канцелярские принадлежности, ведь наступающий день 1 сентября должен запомниться ей самыми яркими событиями.



В детских домах семейного типа хлопот в разы больше, ведь родителям-воспитателям нужно подготовить к новому учебному году не одного да и не двух ребят. В таком деле никто бы не отказался от поддержки. Поскольку семьи Домоскановых и Бубликовых связывает давняя дружба с профсоюзным движением, по сложившейся традиции накануне 1 сентября лидер общественного объединения Татьяна Перевозникова присоединяется к предпраздничным заботам. В рамках акции «Собери ранец» от педагогов будущие первоклассники получают новенькие рюкзаки и канцелярские принадлежности.

Участвуют в акции и члены профсоюза работников агропромышленного комплекса. Нынешней осенью в многодетных семьях сельхозработников Черняковых и Альшевских значимое событие – вчерашние малыши повзрослели и совсем скоро пойдут первый раз в первый класс. Будущие ученики живут в Ровковичах. Профсоюзный лидер Анжелика Кравченко, захватив комплекты школьных принадлежностей, отправилась в агрогородок. Ребята с задором примеряли рюкзаки.

В преддверии нового учебного года территориальный центр социального обслуживания населения также собирает ранцы для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Помочь нуждающимся может каждый. Письменные принадлежности приносите в центр по адресу: г. Чечерск, ул. Интернациональная, д. 56 «б», тел. 7-75-50. А денежные средства можно перечислить на расчетный счет BY36 AKBB 3642 0623 1079 2300 0000 в ЦБУ № 327 филиала № 300 ОАО «АСБ Беларусбанк».