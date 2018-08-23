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«Драник-фест» проведут в Могилеве

24.08.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
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24 августа, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. В Могилеве 29 сентября пройдет четвертый праздник еды и хорошего настроения «Драник-фест», сообщили корреспонденту БЕЛА в оргкомитете.

В основе кулинарного праздника — конкурс на лучшие драники, а все приготовенное командами становится предметом для дегустации и угощения гостей. Заявку для участия могут подавать все желающие. Для этого нужно собрать от 2 до 5 человек, запастись картошкой и быть готовым жарить драники и угощать ими гостей праздника. Площадка, мангал и дрова командам предоставляются бесплатно.

Профессиональное жюри в составе специалистов Могилевского университета продовольствия и рестораторов будет оценивать оригинальность блюда, сочетаемость продуктов, степень сложности и мастерства, эстетичность, художественный вкус и творчество. А гостям будет предоставлена возможность самим определить во время дегустации, кому достанется приз гастрономических зрительских предпочтений.

Традиционно на празднике будет вручен приз «Золотая терка» — за лучшие драники в объектах общепита Могилева. Тайная дегустация уже стартовала в заведениях города.

Гостей ожидает много музыки, национальных белорусских песен и танцев, игры, конкурсы, выставки, а также необычные мастер-классы по росписи штампами и вырезанию фигур из картошки.

Местом проведения мероприятия выбран этнографический комплекс «Зеленая роща».

Желающие могут присоединиться к команде «Драник-феста» в качестве волонтера, участника конкурса, артиста, спонсора или в иной роли. Для этого достаточно написать организаторам с помощью формы обратной связи на сайте dranikfest.by.

Организаторами «Драник-феста» выступают Центр городских инициатив и Могилевский государственный университет продовольствия.

 
Теги: Могилев
 
 
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24 августа, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. В Могилеве 29 сентября пройдет четвертый праздник еды и хорошего настроения «Драник-фест», сообщили корреспонденту...
 
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