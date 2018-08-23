23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно вырастил на приусадебном участке гигантскую тыкву. Подробности необычного садоводческого рекорда рассказали в сюжете телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

Измерения показали, что сейчас тыква достигает 375 см в окружности, но еще продолжает расти. Это личный эксперимент гродненца Сергея Гавранина, который два года назад увидел тыкву-гиганта в интернете. Он заказал специальные семена из Америки и методом проб и ошибок добился нужного результата.

За четыре с половиной месяца ярко-оранжевый плод заметно прибавил в весе, который уже превышает 400 кг. Под такой тяжестью тыква сплюснулась, став похожей на огромный мандарин.

Сергей Гавранин узнавал: такого урожая в Беларуси пока никто, кроме него, не получал. Но решил оставить тыкву на грядке расти до морозов — чтобы побить рекорд СНГ в 450 кг. А чтобы солнечные лучи не помешали (под их воздействии кожура твердеет, препятствую дальнейшему росту), садовод укрывает плод.

Что делать с урожаем потом, хозяева участка еще не решили. Возможно, пригласят мастера по художественной резьбе — тогда гигантская тыква может стать предметом для нового рекорда.