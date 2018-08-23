Распоряжением председателя облисполкома с 20 августа по 19 сентября в области объявлено проведение месячника по уборке, благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов, дворов, площадей, скверов, улиц, парков,зон отдыха и других объектов социально-бытового и культурного назначения, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, территорий организаций независимо от формы собственности, строительных площадок, территорий, прилегающих к автомобильным дорогам, очистке подвалов жилых домов, наведению порядка в промышленных зонах, гражданско-строительных кооперативах, ремонту улично-дорожной сети, въездов во дворы, внутриквартальных проездов и других территорий, воссттановлению нарушенного благоустройства в местах проведения раскопок (месячник по благоустройству).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 20 августа по 19 сентября на Могилевщине объявлен месячник по наведению порядка Распоряжением председателя облисполкома с 20 августа по 19 сентября в области объявлено проведение месячника по уборке, благоустройству и озеленению территорий...