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С 20 августа по 19 сентября на Могилевщине объявлен месячник по наведению порядка

24.08.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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Распоряжением председателя облисполкома с 20 августа по 19 сентября в области объявлено проведение  месячника по уборке,  благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов, дворов, площадей, скверов, улиц, парков,зон отдыха и других объектов  социально-бытового и культурного назначения, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, территорий организаций независимо от формы собственности, строительных площадок, территорий, прилегающих к автомобильным дорогам, очистке подвалов жилых домов, наведению порядка в промышленных зонах, гражданско-строительных  кооперативах, ремонту улично-дорожной сети, въездов  во дворы, внутриквартальных проездов и других территорий, воссттановлению  нарушенного  благоустройства в местах  проведения раскопок (месячник по благоустройству).

 

 

 
 
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Распоряжением председателя облисполкома с 20 августа по 19 сентября в области объявлено проведение  месячника по уборке,  благоустройству и озеленению территорий...
 
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