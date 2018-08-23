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И тут на страницу прыгает лягушка! Рассматриваем новые белорусские учебники с "IT-фишками"

24.08.2018 11:04 — Новости Общества | Tut.by  
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К 1 сентября по некоторым предметам ученики 4 и 8 классов получат новые технологичные учебники. В книгах много схем, таблиц, иллюстраций, заданий с белорусским контекстом. А еще тут есть и «IT-фишки» — это элементы дополненной реальности. С помощью смартфонов картинки на страницах книг «оживают» — реки текут, конфеты сходят с конвейера. Кроссворды и ребусы стали интерактивными, а изображение Версаля переносит на интерактивную экскурсию в сам Версаль. О том, как выглядят «IT-фишки» в новых книжках, в видео TUT.BY.

В Национальном институте образования предупреждают: интерактивные задания не обязательны для выполнения. Все-таки смартфоны или планшеты есть не у всех детей. Это дополнительные задания, которые школьники выполняют по желанию.

 
 
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К 1 сентября по некоторым предметам ученики 4 и 8 классов получат новые технологичные учебники. Кроме привычных параграфов, заданий, иллюстраций, тут есть и IT-"фишки".
 
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