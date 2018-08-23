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Нашелся подросток, которого искали больше недели
24.08.2018 10:58 — Новости Общества | Tut.by
Пропавшего в Минске подростка из детдома, который не объявлялся больше недели, нашли сегодня ночью. Подробности сообщает
В ночь на 24 августа милиционеры нашли парня. Состояние Даниила Сенникова хорошее, его жизни ничего не угрожает, сообщает ГУВД.
Напомним, 15-летний подросток ушел из детского дома № 2 14 августа и о его местонахождении больше недели ничего не было известно.
Как сообщается, Даниил и ранее уходил из детского дома.
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15-летний подросток ушел из детского дома № 2 14 августа и до сих пор о его местонахождение было неизвестно.
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