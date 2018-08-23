ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кобринском районе из прицепа пасечника вылетели пчелы и покусали женщину. Она попала в реанимацию

24.08.2018 11:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

22 августа пасечник перевозил на бусе с прицепом домики с пчелами через агрогородок Оса Кобринского района. Когда автомобиль проезжал через населенный пункт, пчелы вылетели из прицепа и покусали местных жителей. Одна из покусанных женщин попала в реанимацию с анафилактическим шоком.


Фото: Ken Thomas/Wikimedia Commons

О произошедшем TUT.BY сообщила дочь пострадавшей Диана Вишневская. По ее словам, днем 22 августа мама стояла у дороги, чтобы поймать попутку до города.

«Недалеко от того места есть пасека. Оттуда выехал бус с прицепом. Как говорит мама, из прицепа на нее вылетели больше 20 пчел и начали жалить. Она от шока упала и стала звать на помощь. Ей очень сильно покусали голову. Рядом оказался крестник. Он помог маме подняться и отвел в дом. Она начала терять сознание, начались отеки, и мы ее сами повезли в больницу в Дивине. Она уже синела. Фельдшер ее спасал на месте, чем мог. Откачали и передали скорой, которая приехала из Кобрина и забрала ее в реанимацию.(…) Как нам сказал врач, если бы ей вовремя не оказали помощь, она бы умерла от анафилактического шока на месте», — рассказала собеседница.

По словам Дианы, ее мама — не единственная пострадавшая. Насекомые также нападали на жителей домов, расположенных вдоль центральной улицы, по которой ехал бус.

«Но других укусило по 2−3 пчелы, поэтому от медицинской помощи они отказались», — пояснила собеседница.

23 августа пострадавшую женщину выписали из больницы. Ее семья намерена обратиться в правоохранительные органы с просьбой найти пасечника и привлечь его к ответственности.

TUT.BY будет следить за развитием ситуации.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пчелы вылетели из буса пасечника, который перевозил пчелиные домики.
 
Новости дня
Новости общества
 
И тут на страницу прыгает лягушка! Рассматриваем новые белорусские учебники с "IT-фишками"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика