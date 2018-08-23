В Кобринском районе из прицепа пасечника вылетели пчелы и покусали женщину. Она попала в реанимацию

22 августа пасечник перевозил на бусе с прицепом домики с пчелами через агрогородок Оса Кобринского района. Когда автомобиль проезжал через населенный пункт, пчелы вылетели из прицепа и покусали местных жителей. Одна из покусанных женщин попала в реанимацию с анафилактическим шоком.



Фото: Ken Thomas/Wikimedia Commons

О произошедшем TUT.BY сообщила дочь пострадавшей Диана Вишневская. По ее словам, днем 22 августа мама стояла у дороги, чтобы поймать попутку до города.

«Недалеко от того места есть пасека. Оттуда выехал бус с прицепом. Как говорит мама, из прицепа на нее вылетели больше 20 пчел и начали жалить. Она от шока упала и стала звать на помощь. Ей очень сильно покусали голову. Рядом оказался крестник. Он помог маме подняться и отвел в дом. Она начала терять сознание, начались отеки, и мы ее сами повезли в больницу в Дивине. Она уже синела. Фельдшер ее спасал на месте, чем мог. Откачали и передали скорой, которая приехала из Кобрина и забрала ее в реанимацию.(…) Как нам сказал врач, если бы ей вовремя не оказали помощь, она бы умерла от анафилактического шока на месте», — рассказала собеседница.

По словам Дианы, ее мама — не единственная пострадавшая. Насекомые также нападали на жителей домов, расположенных вдоль центральной улицы, по которой ехал бус.

«Но других укусило по 2−3 пчелы, поэтому от медицинской помощи они отказались», — пояснила собеседница.

23 августа пострадавшую женщину выписали из больницы. Ее семья намерена обратиться в правоохранительные органы с просьбой найти пасечника и привлечь его к ответственности.

TUT.BY будет следить за развитием ситуации.