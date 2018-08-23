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28 августа — Успение Пресвятой Богородицы

24.08.2018 — Новости Общества | Кировец  
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28 августа — Успение Пресвятой Богородицы

Этот праздник в православной традиции относится к разряду 12 главных религиозных торжеств, так называемым двунадесятым праздникам. Слово «успение» переводится со старославянского как «мирная кончина» или «сон». В православии празднику Успения Богородицы предшествует строгий Успенский пост, который длится с 14 по 27 августа.
Достоверные сведения о праздновании Успения Богородицы относятся
к концу VI века. Об обстоятельствах смерти Божией Матери известно не из Библии, а из апокрифов: «Сказания об Успении Богородицы», «Исходе Марии Девы» и ряда других. Согласно этим источникам, после вознесения Христа Богородица проживала в Иерусалиме и чтила память божественного сына молитвами у Гроба Господня. Однажды ей явился архангел Гавриил, возвестивший, что через три дня ее земная жизнь закончится и она предстанет перед Христом. Перед смертью Пресвятая Мария собрала апостолов, которые пришли со всех сторон света, чтобы проститься с Богородицей. После мирной смерти Божией матери ее тело погребли в пещере и притворили вход в пещеру камнем. Однако через три дня, когда опоздавший на погребение апостол Фома пришел поклониться святым останкам, тела Богородицы в пещере не оказалось.
День ухода в Небеса Богородицы стал ярким доказательством, что верных поклонников в духе и истине, ждет Царство Небесное.
Что необходимо сделать в этот день
Отмечается данное событие посещением церкви, присутствием на торжественном богослужении. Перед началом службы необходимо поставить свечу, молясь, благословить всех родственников и близких людей. Это очень важный день, когда Матерь Божья по-особенному слышит молитвы о детях.
Посещая церковь, следует просить: здоровья малышам; хорошей доли неженатым детям; чтобы не отступили от веры; о помощи пройти мирские соблазны.
Народные приметы
• С Успения солнышко готовится спать.
• Тепло этого дня прогнозирует холодную осень.
• Дождик станет вестником сухих осенних дней.
• Теплую осень предскажет радуга, появившаяся на небе
28 августа.
• Обилие паутины предвещает морозную, малоснежную зиму.

 
 
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Этот праздник в православной традиции относится к разряду 12 главных религиозных торжеств, так называемым двунадесятым праздникам. Слово «успение»...
 
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