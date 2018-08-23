В Чигиринке закончилась заключительная смена православного поселения «Отрада»





Отзвенела детскими голосами заключительная смена православного поселения «Отрада». Гостеприимная Чигиринская земля, на которой силами православной общины во главе с протоиереем Дмитрием Первием возводится храм Рождества Пресвятой Богородицы, приняла на отдых этим летом 36 ребят.

По словам вожатых православного поселения, последняя смена получилась самой необычной за всю историю «Отрады»: отдыхали дети в возрасте от 1 года. Причем малыши до 5 лет составили половину «отрадовцев», а всего было 13 детей, многие — впервые. Вместе с некоторыми приехали и их мамы.

Благодаря стараниям педагогов-вожатых Валерии Климец, Татьяны Ильюткиной и Марины Дударенко отдых получился насыщенным. Спортивные состязания, творческие занятия, поиски клада, путешествия по Чигиринским просторам, постановки самодельного театра теней чередовались с просмотрами христианских мультфильмов, беседами на духовную тематику и разучиванием православных песнопений, упражнениями в молитве.

Каждый день начинался и заканчивался общим молитвенным правилом в храме, молитвы перед и после трапезы — обычное дело для «отрадовцев».

С радостью ребята приняли давнюю традицию поселения — завершать день «кругом единства».





Передавая друг другу зажженную свечу, они делились впечатлениями от уходящего дня. Чаще всего звучало: «Мне понравилось купаться, есть арбуз и играть!». Благодаря благодатно солнечной погоде походы на озеро были ежедневными. Подарила природа ребятам и незабываемые встречи с летучими мышами, ящерицами, другими представителями флоры и фауны.

Подкрепляли силы для активного отдыха по-домашнему вкусные и сытные блюда, приготовленные поварами всех смен: Тамарой Шеленговской, Анной Гуковой, Валерией Климец, Юлией Леванович, Людмилой Василевской и Натальей Костко, которая приехала в «Отраду» с тремя сыновьями не просто отдохнуть, но и потрудиться на благо ребят, во славу Божию.





На концерте «До встречи, «Отрада»!» ребята показали сценки, написанные и срежиссированные Мариной Дударенко, о смысле жизни, дружбе, поисках пути к Царствию Небесному. Репетиции, подготовка костюмов и декораций были не менее увлекательны, чем итоговое выступление. А после него каждый из детей получил от Марины Валерьевны детский молитвослов в подарок.





Отец Дмитрий отметил, что такой отдых служит не просто веселым времяпрепровождением, а знакомит детей с традицией христианского общежития, где, несмотря на бытовые и личностные трудности, царят взаимовыручка, терпение и теплое отношение друг к другу.

Подарком от отца Дмитрия стали бесплатные экскурсии. К «отрадовцам» присоединялись дети из Кировска, которые не отдыхали в поселении, а также сестричество в честь Святой Евфросинии Полоцкой. Посетили Могилевский Свято-Никольский женский монастырь, зоосад и мемориальный комплекс «Буйничское поле», Бобруйскую православную гимназию, центр поддержки семьи «Покрова», женский монастырь Святых Жен-Мироносиц, а также экспозицию камней и минералов «Живопись Земли» в выставочном зале Бобруйского художественного музея.





Отдыху в «Отраде» не помешали ни комары, ни мухи, а на память остались приятные и полезные знакомства, яркие впечатления и множество фотографий. Слава Богу, отдых удался!

Евгения БЕЛЬКО.

Фото автора.