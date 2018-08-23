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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 31 градуса жары ожидается в Беларуси 25 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. По западу Беларуси пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах грозы и сильные дожди. Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, по востоку в некоторых районах - 9-12 градусов. Днем будет плюс 26-31, по западу - 20-25 градусов.-0-

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