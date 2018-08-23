Аналитики «Яндекса» рассказали, где и в какое время в Минске ждут транспорта чаще всего.



Скриншот «Яндекс»

Для исследования аналитики использовали данные «Яндекс.Транспорт» за февраль — июль 2018 года. Выяснилось, что большинство самых загруженных остановок находятся у станций метро.

Списки остановок, популярных в будни и в выходные, почти не отличаются. В субботу и воскресенье становятся популярнее остановки у Дворца спорта и станции метро «Пушкинская». Они вытесняют из верхней десятки «2-е кольцо» и остановку у метро «Московская» — ту, что на проспекте Независимости.

В будние дни люди начинают активно пользоваться общественным транспортом с 6.00. Час пик длится с 8.00 до 9.00. В это время много пассажиров на остановках в спальных районах Минска, особенно на западе и северо-востоке. Вечерний час пик длится дольше — два часа, с 17.00 до 19.00. В это время растет число пользователей в центре, а также у станций метро, где можно сесть на транспорт, идущий за город, — например, у «Каменной Горки» и «Уручья».

В выходные поток пассажиров плавно растет с 7.00 до 17.00, а потом так же плавно идет на убыль.

Наглядный пример — на карте исследования .

Самые популярные остановки, по версии аналитиков «Яндекса»: метро «Каменная Горка» (на улице Лобанка, на юг), метро «Уручье», метро «Московская» (на Волгоградской улице), метро «Немига» (из центра и в центр), метро «Московская» (на проспекте Независимости), Романовская Слобода, метро «Каменная Горка» (на улице Лобанка, на север), 2-е кольцо, Вокзал.

В Минске около 300 маршрутов наземного общественного транспорта и 2000 остановок. Для этого исследования были изучены данные об использовании приложения «Яндекс.Транспорт». Для каждого часа в сутках подсчитали количество пользователей, открывавших приложение рядом с той или иной остановкой. В общей сложности были учтены сигналы почти от 200 тысяч минских пользователей.