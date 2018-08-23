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МВД России поблагодарило белорусских милиционеров за сотрудничество во время ЧМ-2018

24.08.2018 11:56 — Новости Общества | БелТА  
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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД России наградит белорусских милиционеров за обеспечение безопасности в поездах во время ЧМ-2018 по футболу. Такая информация размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Глава МВД России Владимир Колокольцев адресовал благодарственное письмо министру внутренних дел Беларуси Игорю Шуневичу за содействие и практическую помощь в организации работы по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в поездах во время чемпионата мира по футболу, который проходил с 14 июня по 15 июля. "Благодарю вас и личный состав вверенных подразделений за грамотные действия, проявленные оперативность и профессионализм", - говорится в письме. По результатам работы белорусские правоохранители представлены к награждению медалью МВД России "За укрепление международного полицейского сотрудничества".

Рабочая группа, которая координировала обмен информацией, а также мониторинг передвижения болельщиков поездами и воздушным транспортом, была создана совместным приказом министерств внутренних дел России и Беларуси для повышения эффективности контроля за пребыванием на территории Союзного государства граждан третьих стран. "Во время подготовки и проведения чемпионата мира сотрудники милиции сопроводили 1450 международных и 1730 поездов пригородного сообщения, которыми проследовали около 10 тыс. болельщиков. В качестве дополнительных мер безопасности при движении составов по территории Беларуси содействие оказывали сотрудники ОМОНа ГУВД столицы. Нарушений общественного порядка при проезде организованных групп болельщиков допущено не было", - отметили в МВД Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД России наградит белорусских милиционеров за обеспечение безопасности в поездах во время ЧМ-2018 по футболу. Такая информация...
 
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