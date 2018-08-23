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Минобразования: в новом учебном году акцент будет сделан на профориентацию старшеклассников

24.08.2018 11:52 — Новости Общества | БелТА  
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Минобразования: в новом учебном году акцент будет сделан на профориентацию старшеклассников
В школе. Фото из архива

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом учебном году акцент будет сделан на профориентацию старшеклассников, сообщила сегодня журналистам первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас в этом году появляются аграрные классы, будем активно работать в этом направлении. Конечно, сохраняются педагогические классы. В 10-м классе появляется трудовое обучение. Здесь очень важно, чтобы мы сумели создать региональные модели профориентационной работы. Это уникальная интеграция общего среднего и профессионально-технического образования, направленная на то, чтобы каждый ученик сумел профессионально сориентироваться на этом этапе обучения. Для профессионально-технических учреждений это возможность увидеть, найти подготовленного абитуриента", - рассказала Ирина Старовойтова.

По ее словам, профобучение будет организовано в рамках шестого школьного дня. "Специфика такой профориентационной работы в том, что старшеклассники будут обучаться по программам и на базе профессионально-технических учреждений. Это действительно новый подход, который, я надеюсь, обеспечит большую профессиональную ориентацию наших ребят и получение ими специальности уже в 10-м классе", - отметила первый замминистра.

Сегодня в Минске на базе Национальной библиотеки проходит августовский форум педагогических работников "Столичное образование: стратегия формирования ключевых компетенций XXI века". Он объединил около 500 педагогических работников столицы, руководителей администраций районов, представителей Мингорисполкома и Министерства образования. Открыла форум выставка "Ключевые компетенции XXI века: новая реальность в образовании", организованная по 4 модулям: креативность, критическое мышление, кооперация и коммуникация. Проект представил опыт и наработки учреждений образования столицы, международное сотрудничество, продемонстрировал современные информационные технологии, внедренные в образовательный процесс, интерактивные средства обучения, научно-исследовательскую работу учащихся. Актуальные проблемы сферы образования и подготовку к новому учебному году участники форума обсудят во время пленарного заседания.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом учебном году акцент будет сделан на профориентацию старшеклассников, сообщила сегодня журналистам первый заместитель...
 
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