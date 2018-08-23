В сентябре в Гродно откроется современный реабилитационный центр для детей

В гродненской детской поликлинике № 1 на базе отделения медицинской реабилитации уже в сентябре откроется ресурсный центр раннего вмешательства. Проект открывается при помощи ЮНИСЕФ. Это будет совершенно автономное подразделение в поликлинике, сообщает телеканал «Гродно Плюс».



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Отделение медицинской реабилитации существует уже 11 лет. Все начиналось с пары кабинетов и нескольких специалистов, а сегодня здесь обширный штат высококвалифицированных профессионалов — от логопедов и дефектологов до массажистов и инструкторов ЛФК. Если раньше в год здесь проходило реабилитацию около трех сотен детей, то теперь их больше тысячи. Помощь, которую здесь оказывают, очень разнообразна.

— Дети приходят к нам с разными нарушениями. Какой-то ребенок пройдет один-два курса реабилитации — и мы его выписываем: неврологи или ортопеды снимают его с учета. А кто-то остается с нами надолго. К сожалению, есть такие врожденные пороки развития, когда мы не сможем предотвратить развитие инвалидности. Но наша задача — максимально уменьшить степень утраты здоровья этого ребенка, — говорит заведующая отделением детской поликлиники № 1 Наталья Алексеева.

Уже в сентябре здесь вместо простого отделения откроется ресурсный центр раннего вмешательства. Сейчас идут ремонтные работы. Комната кинезотерапии, плавание для грудничков, массажные кабинеты, кабинеты для занятий с логопедом — здесь будет настоящий центр здоровья ребенка.





Кроме того в центре планируют обучать родителей, чтобы они потом могли самостоятельно заниматься со своими детьми, а сюда приходить на процедуры и развивающие занятия. Возможно, реабилитацию здесь также смогут проходить и подростки, а не только малыши до трех лет с неврологическими и ортопедическими проблемами.