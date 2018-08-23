Пропавшую почти две недели назад пенсионерку нашли в поле: она заблудилась в кукурузе

23 августа житель деревни Заставье нашел в поле 71-летнюю Марию Страпко, которая почти две недели назад вышла из дома в неизвестном направлении и пропала.

Мужчина пошел в лес за грибами и в кукурузном поле заметил обессилевшую женщину. Сельчанин сразу же позвонил в милицию и сельсовет.

Оказалось, что обнаруженная женщина — жительница деревни Бездеж Мария Страпко, которая 12 августа вышла из дома в неизвестном направлении. Ее обнаружили примерно в 15−20 километрах от места жительства. Медики забрали ее в больницу.

Женщина пояснила, что заблудилась в поле и не могла самостоятельно выбраться. Как долго она блуждала среди кукурузы сказать сложно. Известно, что через несколько дней после изчезновения пропавшая ловила на трассе попутки.