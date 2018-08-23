"Как в лучших домах Парижа". Фермеры в деревне производят улиточную икру по 2 тысячи евро за кг

Первая улиточная ферма появилась в Кореличском районе пять лет назад: Владимир и Виктория Рабковы решили открыть свое небольшое производство в деревушке Долгиново. А в этом году впервые в Беларуси здесь добыли первые граммы улиточной икры. Пока получение дорогого деликатеса — чистый эксперимент, но планы у фермеров грандиозные — выйти на европейский рынок не только с мясом улитки, но и с икрой, которая «очень похожа на красную, но отдает земляными нотками».





Улиточное производство вдохнуло новую жизнь в деревню

Долгиново когда-то была большой и бойкой деревней: несколько улиц с укатанными песчаными дорогами, деревянные домики, выкрашенные в яркие цвета, яблоневые сады и традиционный крест у дороги.

Сейчас же здесь живут всего несколько местных жителей, часть домов выкупили «городские», которые приезжают сюда на выходные. И первыми «городскими» были именно будущие фермеры. Хозяйство Владимира и Виктории расположилась на самой окраине. Около ворот то и дело останавливаются машины — туристы приезжают посмотреть на необычную ферму. Улиточное производство вдохнуло новую жизнь в маленькое поселение, и вот уже соседи чинят и красят завалившиеся заборы, «каб перад гасцямі не было стыдна».

А гостей здесь, и правда, в последнее время много: всем же интересно, как получить икру улиток! Пока Вика угощает приезжих лишь собственноручно приготовленными улитками, а более экзотическое лакомство — икра — может появиться здесь для дегустации уже в следующем году.





Этим летом Владимир в качестве эксперимента добыл несколько сотен граммов ценного продукта. Супруги опробовали некоторые рецепты засолки, за зиму собираются разобраться с технической документацией и начать производство на продажу. Уверены: спрос будет. Особенно в Европе. Там белая икра стоит около двух тысяч евро за килограмм.

Цена обусловлена трудоемкостью процесса. Моллюск откладывает только около четырех граммов икры, затем икринки вручную отбираются и засаливаются.

Такой деликатес употребляли в пищу еще в конце XIX века, но тогда необычная икра казалась гурманам жесткой и невкусной. А вот через сто лет люди-таки распробовали необычное блюдо и готовы платить за него хорошие деньги.

— Когда ее только начинаешь есть, она кажется очень похожей на красную, но потом, когда раскусываешь, начинаешь чувствовать еле уловимый земной (а не земляной) вкус, нотки свежего леса, лесной почвы, природной свежести — в отличие от рыбной икры, в которой чувствуется море. Икра сама по себе не жесткая, у нее просто плотная оболочка, а внутри она очень нежная, — говорит Владимир и шустро перебирает землю, в которую отложили икринки улитки. Засоленную икру хозяева уже съели, угостили друзей и знакомых.





Оставшуюся после дегустации икру отправят в инкубатор. Совсем скоро из икринок вылупятся маленькие улитки, которых поместят в так называемый «детский сад».

Семейная улиточная ферма Рабковых уже не единственное подобное производство в Беларуси, но единственное хозяйство, где улиток выращивают с нуля. То есть — с икринки.

«Как в лучших домах Парижа»

Пока мужчина проводит экскурсию по ферме для очередных туристов, Виктория рассказывает, как все начиналось.

Работали в офисах, работа надоела. Так и переехали в деревню. Долго не думали, чем заниматься: идея пришла Владимиру сама и быстро, как только он увидел ползущую улитку после дождя. насобирал на участке несколько десятков килограммов моллюсков — и понеслось. Бизнес начинали «чисто для себя». Первые года три в свое дело только вкладывали деньги. Много работали. С развитием улиточного бизнеса хлопот, конечно, только прибавилось. На следующий сезон уже планируют нанимать помощника.

Сейчас в хозяйстве живет около трех тонн улиток — это больше 200 тысяч штук. Весь теплый сезон они содержатся в специальных загонах. Если жарко и сухо — улиток поливают каждый полчаса. Кормежка — два раза в день. При этом в меню — отборный комбикорм, свежая трава и экологически чистые овощи.

Чтобы вырастить тех улиток, которых отправляют в рестораны и бары, нужно три года.

Моллюски в заведения доставляются в живом виде. Повара уже сами чистят и готовят их.

На ферме же можно попробовать уже приготовленных моллюсков. Со специями, травами и сливочным маслом.





— Все, как в лучших домах Парижа, — смеются туристы из Минска и ловко орудуют специальными вилочками. На столе — свежие овощи и багет, испеченный в одной из дорогих пекарен Минска. Какая-то непозволительная французская роскошь в глухой белорусской деревушке.

Виктория только смеется на это замечание и предлагает попробовать улиток с карри по-индийски.





Бизнес начинали «чисто для себя»

Владимир рассказывает о перспективах своего улиточного бизнеса. В Беларуси пока деликатес не распробовали, хотя прогресс уже заметен. А в Европе и Азии спрос на виноградных улиток давно опережает предложение. Каждый год в мире продается около 450 тысяч тонн данных моллюсков. Из них 15% выращиваются на специальных фермах, а остальные собираются в природных условиях. Лидером среди покупателей улиток является Китай, а уже потом Франция и Италия.

— На Западе выращивают другой вид улитки — Helix aspersa. Они меньше и растут быстрее. Мы же выращиваем Helix pomatia. Они больше и растут три года. Поэтому до всего доходим сами, экспериментируем, учимся.

В планах у фермеров было поставлять свою улитку живым весом в Европу, но оказалось, что очень много мороки с ветеринарными документами.

— Фермерские улитки отличаются от диких, конечно, качеством. Мы точно знаем, что они едят и их условия проживания. Мясо у них более нежное. Улитка, которая выросла в природных условиях, непонятно, чем питалась и где ползала, — говорит Владимир.





Свой первый килограмм выращенных улиток, вспоминают ребята, отправили в ресторан в Мирском замке. Сейчас супружеская пара поставляет белорусских моллюсков в рестораны Минска, а также продает на фестивалях уже приготовленные улитки. В этом году много «гастролировали» по Беларуси. Были, например, на Viva Braslav.

Сейчас на ферме можно заказать уже приготовленных моллюсков. Останется только их разогреть в духовке или на сковороде. Фермеры каждую неделю развозят минчанам деликатес. В столице на этот продукт все-таки существует устойчивый спрос.

— Если же кто-то закажет из другого города, будем думать над доставкой, — говорят ребята.





Муцин и уникальное косметическое производство

Помимо улиточной икры, ребята продвигают идею с муцином — улиточной слизью, которая сейчас широко используется в косметике. Этот улиточный белок содержит коллаген, гликолевую кислоту, много различных витаминов. Они способствуют регенерации тканей, заживлению ранок и воспалений.

Владимир говорит, что есть планы по производству муцина, и они уже ведут переговоры с компанией, которая может купить специальное оборудование. И вот тогда, помимо экзотических улиточного производства, в маленькой деревушке еще и развернется уникальное косметическое производство.



