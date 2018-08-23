Синоптики о погоде в выходные: Тепло, но с дождями и даже грозами

На смену сухой и солнечной погоде в выходные придут дожди, в отдельных районах — с грозами. Однако температура воздуха останется по-летнему комфортной. Об этом сообщает Белгидромет.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В субботу на большей части территории нашей страны погоду будет определять теплая воздушная масса с юго-запада Европы. Ожидается, что будет облачно, с прояснениями. По западной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и сильные дожди. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы +13...19°С, по востоку в отдельных районах +9...12°С; в разгар дня воздух прогреется до +26...31°С, по западу страны всего +20...25°С.

В воскресенье, 26 августа, начнет поступать более прохладный воздух. В западных и центральных районах республики пройдут кратковременные дожди, местами под аккомпанемент гроз. В отдельных районах не исключены сильные дожди. Ветер южный, с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12...18°С, днем +18...25°С, по юго-востоку +26...30°С.

В понедельник на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. В отдельных районах сильные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9...15°С, днем +16...23°С; по юго-востоку республики теплее — ночью +16...18°С, днем +24...27°С.