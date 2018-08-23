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В Минске 23 августа вечером прогремел взрыв

24.08.2018 12:30 — Новости Общества | Tut.by  
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23 августа вечером в лесном массиве Партизанского района столицы произошел взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

В результате взрыва никто не пострадал.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Местные жители указали им на танковый снаряд без взрывателя, который был обнаружен в поле неподалеку. Снаряд изъяли и уничтожили.

В отделе информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета сказали, что в настоящий момент не могут предоставить более конкретную информацию по происшествию.

 
 
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Взрыв был в лесном массиве Партизанского района
 
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