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В Минске 23 августа вечером прогремел взрыв
24.08.2018 12:30 — Новости Общества | Tut.by
23 августа вечером в лесном массиве Партизанского района столицы произошел взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал
В результате взрыва никто не пострадал.
На место прибыла следственно-оперативная группа. Местные жители указали им на танковый снаряд без взрывателя, который был обнаружен в поле неподалеку. Снаряд изъяли и уничтожили.
В отделе информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета сказали, что в настоящий момент не могут предоставить более конкретную информацию по происшествию.
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Взрыв был в лесном массиве Партизанского района
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