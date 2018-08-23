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Лоевчанам предложены варианты решения проблем
24.08.2018 — Новости Общества | Лоевский край
На днях выездной приём граждан провёл генеральный директор государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» Дмитрий Згурский. Вопросы обратившихся к нему граждан касались в основном конкретных жизненных ситуаций. При этом Дмитрий Алексеевич старался предложить самые оптимальные для людей и в то же время правомочные варианты решения проблем.
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На днях выездной приём граждан провёл генеральный директор государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» Дмитрий Згурский....
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