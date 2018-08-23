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Лоевчанам предложены варианты решения проблем

24.08.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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Лоевчанам предложены варианты решения проблемНа днях выездной приём граждан провёл генеральный директор государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» Дмитрий Згурский. Вопросы обратившихся к нему граждан касались в основном конкретных жизненных ситуаций. При этом Дмитрий Алексеевич старался предложить самые оптимальные для людей и в то же время правомочные варианты решения проблем.
Жительница дома №6 по ул. Калинина Елена Синило рассказала, что из-за некачественной работы ливнёвой системы после недавнего капремонта в их доме в период дождей протекла кровля и в её квартире на пятом этаже в комнате от скопившейся влаги провис навесной потолок. Женщина требует устранения данной проблемы путём снятия полотна и его очистки от проникшего с водой мусора.
Дмитрий Алексеевич посчитал правомочной претензию заявительницы и предложил коммунальной службе рассмотреть предложенный ею способ устранения ущерба.
Директор Лоевского коммунального предприятия Дмитрий Гаврильков пообещал разобраться в данном вопросе и организовать необходимые работы.
Полина Андреевец, по её собственному утверждению, представляет интересы многих лоевчан, не удовлетворённых качеством водопроводной воды в горпосёлке. Функционирующая станция обезжелезивания не способна полностью устранить проблему.
Женщина обеспокоена слабыми темпами проведения работ по замене трубопровода в Лоеве. Пока только из 37 заменили 10 километров труб. Причина тому — отсутствие необходимой техники. Эксплуатируемый КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» экскаватор часто приходится ремонтировать. Полина Николаевна обратилась с просьбой посодействовать в приобретении новой техники либо полноценном ремонте уже имеющейся.
Прозвучала со стороны женщины и жалоба на неудовлетворительное состояние городской бани, устаревшие инженерные системы которой приводят к сбоям в её работе.
По словам директора райжилкомхоза, данный объект требует капитального ремонта.
Эти вопросы, по утверждению Дмитрия Згурского, необходимо решать общими усилиями областного и районного руководства.
Компетентный ответ последовал и на следующий вопрос П. Андреевец, касающийся возможности прокладки системы канализации в районе частной застройки на въезде в Лоев со стороны Брагина. По мнению генерального директора ЖКХ области необходимо просчитать экономическую целесообразность проекта и выслушать мнения граждан. Если окажется, что они готовы по аналогии с газовым кооперативом участвовать в общем финансировании, тогда решение данной проблемы — в компетенции коммунальной службы.
Татьяна Белова, «ЛК».
Фото автора.

 
 
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На днях выездной приём граждан провёл генеральный директор государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» Дмитрий Згурский....
 
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