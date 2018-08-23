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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди ожидаются в Беларуси в начале следующей недели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Антициклональный, солнечный и сухой характер погоды медленно начинает уступать место фронтальным разделам. В субботу по западной части Беларуси скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта, смещающегося к нам с соседней Польши. На остальной территории страны погодные условия продолжит определять область повышенного атмосферного давления от ушедшего на Поволжье антициклона. На большей части страны погоду будет определять теплая воздушная масса с юго-запада Европы", - сказали в Белгидромете.

В субботу, 25 августа, будет облачно с прояснениями. По западной части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы и сильные дожди. Ветер прогнозируется южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 13-19 градусов выше нуля, по востоку в отдельных районах - плюс 9-12 градусов. В разгар дня воздух прогреется до 26-31 градуса тепла, по западу страны будет лишь плюс 20-25 градусов. В воскресенье погоду в Беларуси продолжит определять малоподвижный фронтальный раздел, который переместится с запада на центральные регионы страны. Вслед за атмосферным фронтом начнет поступать более прохладный воздух. Увеличится и уплотнится облачность. В западных и центральных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В отдельных районах не исключены сильные дожди. Ветер прогнозируется южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля. Днем будет 18-25 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 26-30 градусов.

В понедельник, 27 августа, влияние фронтального раздела распространится на всю страну. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогнозируются сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем - плюс 16-23 градусов. По юго-востоку Беларуси будет теплее: ночью - плюс 16-18 градусов, днем - 24-27 градусов тепла.-0-

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