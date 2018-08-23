105 долларов и 36 дней пути. Парень из белорусской глубинки доплыл до Черного моря на сапборде

Путешественник-авантюрист из деревни Коммуна Минской области Стас Вулканов, который недавно проехал 500 км по белорусскому Полесью , успешно завершил очередной «челлендж». На этот раз он по рекам доплыл до Черного моря на сапборде.

В путешествие парень отправился 15 июля . Стас добрался до Бобруйска общественным транспортом, откуда по Березине и Днепру проплыл на сапборде до Речицы. Из райцентра через Гомель приехал в украинский город Чернигов. На украинской стороне Стас вновь «стал на весло». По реке Десна парень добрался до Днепра, по которому и пролегала большая часть маршрута. Из Херсона он вышел в Черное море и вдоль береговой линии доплыл до Одессы.

Видео: Stas Vulkanov

22 августа на своей странице в Facebook Стас сообщил о том, что успешно завершил проект. В общей сложности путешествие от Бобруйска до Одессы у него заняло 36 дней. Бюджет сплава — 105 долларов.

Как сообщил TUT.BY Стас Вулканов, в скором времени он отправится назад в Беларусь — но уже пассажирским транспортом.