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105 долларов и 36 дней пути. Парень из белорусской глубинки доплыл до Черного моря на сапборде
24.08.2018 13:31 — Новости Общества | Tut.by
Путешественник-авантюрист из деревни Коммуна Минской области Стас Вулканов, который недавно
В путешествие
Видео:
22 августа на
Как сообщил TUT.BY Стас Вулканов, в скором времени он отправится назад в Беларусь — но уже пассажирским транспортом.
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За 36 дней путешественник преодолел около 1200 километров пути.
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