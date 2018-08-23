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105 долларов и 36 дней пути. Парень из белорусской глубинки доплыл до Черного моря на сапборде

24.08.2018 13:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Путешественник-авантюрист из деревни Коммуна Минской области Стас Вулканов, который недавно проехал 500 км по белорусскому Полесью, успешно завершил очередной «челлендж». На этот раз он по рекам доплыл до Черного моря на сапборде.

В путешествие парень отправился 15 июля. Стас добрался до Бобруйска общественным транспортом, откуда по Березине и Днепру проплыл на сапборде до Речицы. Из райцентра через Гомель приехал в украинский город Чернигов. На украинской стороне Стас вновь «стал на весло». По реке Десна парень добрался до Днепра, по которому и пролегала большая часть маршрута. Из Херсона он вышел в Черное море и вдоль береговой линии доплыл до Одессы.

Видео: Stas Vulkanov

22 августа на своей странице в Facebook Стас сообщил о том, что успешно завершил проект. В общей сложности путешествие от Бобруйска до Одессы у него заняло 36 дней. Бюджет сплава — 105 долларов.

Как сообщил TUT.BY Стас Вулканов, в скором времени он отправится назад в Беларусь — но уже пассажирским транспортом.

 
Теги: Гомель
 
 
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