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В Скиделе дети поиграли с бешеным ежиком. В городе объявлен карантин

24.08.2018 13:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Ежика на дороге нашел местный житель и отнес его своим внукам. Вечером животное стало задыхаться, а ночью умерло. Позже ветеринары подтвердили, что ежик болел бешенством, сообщает газета «Перспектива».


Поначалу хозяева хотели похоронить животное, но на всякий случай отнесли мертвого ежика для исследования специалистам ветслужбы. Лабораторные исследования подтвердили бешенство.

На протяжении двух месяцев в очаге заболевания будут проводиться противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, в том числе внеплановый отлов бродячих животных и вакцинация домашних питомцев.

Ветслужба просит горожан не игнорировать вакцинацию домашних кошек и собак. Специалисты бесплатно предлагают для животных вакцину импортного производства «Нобивак Рабиес».

Привить своего питомца горожане могут в местной участковой ветлечебнице.

 
 
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Ежика на дороге нашел местный житель и отнес его своим внукам. Вечером животное стало задыхаться, а ночью умерло. Позже ветеринары подтвердили, что ежик болел...
 
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