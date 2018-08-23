После гибели 21-летнего солдата Александра Коржича за решеткой оказались трое сержантов. Их обвиняют в доведении до самоубийства рядового и получении взяток — бананов, сигарет, растворимого кофе, пиццы, шаурмы. TUT.BY спросил у адвоката Александра Пыльченко: правда ли, что за взятку в 1 доллар можно оказаться за решеткой? Может ли должностное лицо принимать подарки? И могут ли наказать человека, который принес врачу букет цветов и шампанское?



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Третью неделю Минский областной суд рассматривает уголовное дело в отношении сержантов Евгения Барановского, Егора Скуратовича, Антона Вяжевича. Свою вину фигуранты признали частично, от дачи показаний пока отказались, поэтому процесс решили начать с допроса потерпевших. Сперва выступила мама погибшего рядового Светлана Коржич , а затем слово предоставили солдатам. Около 50 человек, также как и Светлана Коржич, признаны потерпевшими.

Во время процесса они неохотно рассказывают о дедовщине в армии: как их поднимали после отбоя и заставляли отжиматься в противогазе, как сержанты могли ударить за любую провинность и как заставляли покупать для них продукты. В качестве взяток в материалах уголовного дела фигурируют: растворимый кофе в пакетиках, бананы, пицца, шаурма, сигареты, «Роллтон». Некоторые вплоть до копеек помнят стоимость взятки.

— Были денежные поборы , я добровольно покупал сержанту Скуратовичу (обвиняемому. — Прим. TUT.BY) пиццу за 1 рубль 15 копеек, пару пакетиков кофе, каждый стоил 50 копеек, — рассказывал в суде потерпевший Борис Шуляковский.

Во время допроса многие потерпевшие заявляют, несмотря на то, что их денежное довольствие было около 10 рублей, покупать сержантам продукты было не накладно, это стоило небольших денег, у кого-то в месяц уходило 10−15 рублей, у Александра Коржича сумма в разы была больше. По словам его мамы, каждую неделю она посылал в армию сыну 50 рублей.

TUT.BY задал адвокату Александру Пыльченко пять вопросов по делу рядового Коржича.

Могут ли такие недорогие товары, как пачка сигарет и «Роллтон», расцениваться как взятка?

— Во-первых, все относительно. Для кого-то и автомобиль будет недорогой покупкой. А для солдата — это может быть существенно. Во-вторых, размер не играет роли. Важно, за что передают материальные ценности. Например, если пачку сигарет сержанту дают за то, чтобы он не отправил рядового во внеочередной наряд, либо освободил от обязанностей, тогда это можно расценивать как преступление, — рассказывает адвокат Александр Пыльченко. — Понятно, если угостить кого-то одним бананом, уголовное дело по ст. 430 УК (Получение взятки) возбуждать никто не будет. Но если систематически происходят поборы, связанные с выполнением или невыполнением каких-либо обязанностей солдатами, это уже другое дело. Все кроется в деталях.

С какой суммы наступает уголовная ответственность?

— С любой суммы. Повторюсь, все зависит о того, за что и в связи с чем передаются материальные ценности. Размер взятки играет роль только при квалификации преступления. Крупный размер (ч.2 ст. 430 УК, наказание от 3 до 10 лет лишения свободы) — это 250 базовых величин (6125 рублей), особо крупный (ч.3 ст. 430 УК, санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения) — 1000 базовых (24500 рублей).

Кстати, если сержанту солдат дал сперва пять пачек сигарет, затем еще раз пять, то эти действия могут подпадать под ч.2 ст. 430 (Получение взятки повторно). И ответственность уже повышенная — до 10 лет лишения свободы (действия обвиняемых сержантов по делу Коржича квалифицированы по ч.1,2 ст.430УК — Прим. TUT.BY).

А если солдаты давали бананы и кофе добровольно, это будет расцениваться как преступление?

— Взятка всегда дается добровольно. Если человека будут физически принуждать передать ценности или угрожать, тогда и квалификация другая — грабеж, разбой, вымогательство, — объясняет адвокат Александр Пыльченко.

Должностное лицо вообще не может принимать никакие подарки? А если ему дадут коробку конфет в качестве благодарности, это тоже взятка?

— Подарки принимать может каждый, это не запрещено законом. К примеру, богатый человек захотел подарить любимому врачу автомобиль, пусть оформляет все как положено — и никаких вопросов не возникнет. Лучше дарить такой подарок прилюдно, а не тайком в кабинете. Другое дело, захочет ли врач взять автомобиль. Но если при этом должностное лицо совершает действия в интересах дающего, могут привлечь к уголовной ответственности.

По словам адвоката, букет цветов и бутылка шампанского для доктора, в разных ситуациях могут быть расценены по-разному. Например, если счастливый пациент после удачной операции принесет этот набор в качестве благодарности, то нарушение закона в этом не будет. Однако, если прийти к врачу с бутылкой шампанского и букетом цветов, и тот откроет больничный лист здоровому человеку или выпишет рецепт, который не положен, закон такую «благодарность» будет трактовать по ст. 430 УК (Получение взятки).

Предусмотрено ли наказание для человека, который дает взятку?

— Да, эти действия квалифицируются по ст. 431 УК (Дача взятки). Но взяткодатель может быть освобожден от уголовной ответственности в двух случаях. Первый — если он раскаялся, добровольно заявил об этом органу следствия еще до того, как его вызвали правоохранительные органы. Второй случай — если у человека вымогали взятку.