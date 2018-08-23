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В Минске в лесном массиве вчера вечером произошел взрыв, никто не пострадал
24.08.2018 13:00 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 24 августа. 23 августа в вечернее время в лесном массиве на территории Партизанского района Минска произошел взрыв, никто не пострадал, сообщил в "Телеграмм" Следственный комитет.
"Прибывшей на место следственно-оперативной группе местные жители указали на танковый снаряд без взрывателя, который был ими обнаружен в поле неподалеку. Снаряд был изъят и уничтожен", — отметил СК.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 24 августа. 23 августа в вечернее время в лесном массиве на территории Партизанского района Минска произошел взрыв, никто не пострадал, сообщил в...
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