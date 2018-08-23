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Красота спасет мир

24.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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В многоквартирном доме №1 по ул. 50 лет БССР женщина живет с момента его заселения. В следующем году Раисе Ивановне исполнится 80 лет, но по мере сил
она старается преобразить территорию возле своего подъезда.
Как считает Раиса Копытова, у человека всегда есть выбор: закрыть глаза, смириться и не обращать внимания или попробовать что-то сделать самому. Согласитесь, гораздо приятней посидеть на лавочке в окружении цветов, нежели смотреть на бурьян и сорняки. Раиса Ивановна работала учительницей начальных классов в школах Борисова, и всегда классы, закрепленные за ней, утопали в комнатных цветах.
Заселившись в дом много лет назад, Р.И. Копытова вместе с соседкой решила взяться за благоустройство прилегающей территории.
— Начинали, конечно, с малого. В те времена все было простенько, такого раз-нообразия цветов не было, — с улыбкой вспоминает Раиса Ивановна. Сейчас у нее на клумбе красуются пионы, васильки, гортензия, георгины, настурция, анютины глазки, флоксы, бархатцы, лилии, ирисы и множество других цветов.
— Я вообще патриот: очень люблю свою малую родину. Хочу, чтобы наш город был цветущим и развивался. К сожалению, сейчас из-за букета болезней мне тяжело ухаживать за участком. Но, несмотря ни на что, я стараюсь вокруг себя создавать красоту. Когда здоровье позволяет, то я здесь с утра до позднего вечера: рыхлю, поливаю. Зимой всегда планирую, что буду сажать, весной выращиваю рассаду, а затем высаживаю цветы на улицу. Обидно, что некоторые люди не ценят чужой труд и вредят. В этом году, к примеру, срезали пионы. Но я стараюсь философски к этому относиться: ну, значит, им нужнее. Люди идут мимо и восхищаются красотой, и это очень ободряет. Я живу на 8-м этаже, и летом возникают трудности
с поливом. Хорошо, что соседи иногда приходят на помощь.
На примере Раисы Ивановны можно сказать, что, если каждый неравнодушный борисовчанин приложит капельку усилий и приведет в порядок территорию возле своего дома, наш город заметно преобразится и расцветет. Главное — желание и бережное отношение к труду тех, кто старается сделать наш город
краше.

 
 
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Жить в красивом, цветущем городе – мечта каждого из нас. Но если одни лишь жалуются на запущенность подъездов да необустроенность дворов, дожидаясь перемен к...
 
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