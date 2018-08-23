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Вода, ты вернешься когда?

24.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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О непростой ситуации корреспонденту «А» рассказал директор УП «Зачистье Агро» А.Н. Курецкий. По его словам, в деревне размещена информация о том, что населению следует использовать для питья, приготовления пищи, мытья и других хозяйственных целей только бутилированную воду и соблюдать правила личной гигиены. Кроме того, с жителями была договоренность использовать питьевую воду из скважины на частном подворье.
Александр Николаевич также отметил, что хозяйство находится в тяжелом финансовом положении, нет возможности провести комплекс мероприятий по очистке и улучшению качества питьевой воды. В свою очередь, подвоз воды из аг. Зачистье исключен, поскольку в ней превышена норма содержания железа и она также не пригодна для питья.
На данный момент организация не использует по целевому назначению артскважину и в дальнейшем не планирует этого делать, потому что в д. Копачевка действующие хозяйственные объекты отсутствуют. Принято решение провести тампонаж скважины – т.е. ликвидировать ее, поскольку нет возможности обслуживать.

 
 
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