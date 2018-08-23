«Проснулся утром – убери свою планету»



Участники трудовой акции, разделившись на группы и вооружившись граблями, метелками, кисточками и молотками, с энтузиазмом приступили к работе около 09.00. Представители старшего поколения вспоминали субботники, проводившиеся в советское время, делились советами и между делом учили малышей, как жить в чистоте.

В числе тех, кто активно работал на свежем воздухе, была председатель Пригородного сельисполкома Т.Ю. Слайковская, сплотившая местных жителей. Татьяна Юрьевна благодарила людей, которые проводили выходной не дома на диване, а вносили посильный вклад в общее дело. Женщина выразила надежду, что граждане, оставшиеся безучастными, все-таки к ним присоединятся и будут участвовать в очередных мероприятиях по благоустройству и сделают свои дворы более уютными.

В активной работе по наведению порядка вместе с четырехлетним сыном участвовал также депутат Пригородного сельисполкома, Борисовского районного Совета депутатов, директор Борисовской укрупненной типографии им.

1 Мая Н.Д. Швайбович. Николай Дмитриевич живет в д. Пчельник и представляет интересы местных жителей. Он отметил:

– Я не смог остаться в стороне от работ по благоустройству, поскольку поддерживать чистоту и благоустраивать место, где живешь, – наша общая задача. Надо объединяться, общий труд сплачивает людей.