«Бу-хакер», или к чему приводит бизнес на доверии

Однако безграничное доверие бухгалтеру может сыграть злую шутку и закончиться неприятностями. К примеру, вместо того, чтобы с первых дней работы отнестись к главному бухгалтеру требовательно, а к качеству ее работы внимательно, некоторые хозяева фирм начинают руководствоваться роковыми для их дела установками: «если знакомые посоветовали этого специалиста — значит, он свое дело знает» или «коль пришел сюда по знакомству — работать будет на совесть, можно доверять и не проверять».

Поэтому не редки случаи, когда «голова» не ведает, что творят ее «руки». Так произошло и с несколькими фирмами в Борисове, ставшими участниками недавнего громкого судебного дела в отношении «черного» бухгалтера.

БУХГАЛТЕР НА МИЛЛИОН

Помните одно из проклятий бандита Лёлика из «Бриллиантовой руки»: «Шоб ты жил на одну зарплату»? Сорокавосьмилетняя бухгалтер Тамара Н. (имя изменено по этическим соображениям. – Ред.) никогда не жила на одну зарплату, подрабатывая сразу в нескольких частных фирмах. Недостатка в заказчиках не было, ее труд оплачивался соразмерно деятельности организации и занятости.

Самыми крупными клиентами были ООО «Сантелеком» и ООО «ЗерноТрак». С первым из них Тамара Н. сотрудничала с 2011 года, и за несколько лет стала вхожа в дом руководителя, ее приглашали не только на корпоративные, но и на домашние торжества.

По поводу и без она любила повторять в присутствии работодателя:

— У меня все в ажуре, каждая копеечка на счету, можете не сомневаться…

Нельзя сказать, что доверие руководителя к главбуху было слепым и безграничным. Наоборот: раз и навсегда было введено правило — бухгалтер ежедневно сбрасывает по интернету финансовые отчеты.

Правда, никто не думал и не предполагал, что опытный специалист цинично решится на представление заведомо ложных отчетов.

Неприглядная правда всплыла после плановой проверки налоговой инспекции в 2016 году и последующей — Борисовского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК и, мягко говоря, ужаснула руководителей сразу нескольких борисовских фирм, где бухгалтерию вела Тамара Н.

Запросив архив банковских платежей, владелец «Сантелекома» узнал, что главный бухгалтер до шести раз в месяц переводила со счета фирмы на свой счет крупные суммы — до 3 тысяч долларов в эквиваленте. Еще хлеще обстояло дело с начислением зарплаты: если, к примеру, директору официально начислялось 7 млн. неденоминированных рублей, то главбух самостоятельно оценивала свой труд в 27 млн. руб.

Как известно, денег много не бывает, и потому для перевода займов Н. воспользовалась счетом своего близкого знакомого (к слову, ранее дважды судимого), который впоследствии, когда было заведено уголовное дело относительно Н., бросил все и скрылся в России.

Подвела Тамару и неистребимая любовь к «ювелирке»: получив неконтролируемый доступ к чужим деньгам, едва ли не каждый месяц она приобретала кольца, браслеты, колье из драгоценных металлов и камней и стала желанной vip-клиенткой во многих борисовских салонах — «Жемчужине», «Карате», «Ziko»…

Жизнь на «широкую ногу» пришлась по вкусу Тамаре Н. Для удобства передвижения по городу она даже завела себе личного таксиста, который являлся по первому требованию и возил ее, куда она пожелает.

В то же время история с «зеркальным отражением», разве что с меньшим размахом, происходила и с ООО «ЗерноТрак», где обязанности бухгалтера выполняла Тамара Н. Имея доступ посредством системы «Клиент-банк» с использованием электронных документов к денежным средствам фирмы, бухгалтер вносила ложную информацию о размере собственного денежного вознаграждения.

«ВИНОВАТА»… НАЛОГОВАЯ

Но вернемся к итогам проверки. Налоговикам не составило труда выявить несоответствие между суммами банковских платежей, которые контролировала главбух, и крупную сумму недоплаты налогов. Согласно законодательству, руководству «Сантелекома», в частности, были выписаны огромные штрафы – порядка 60 тысяч долларов США.

Чтобы выплатить эту сумму, руководителю организации пришлось взять несколько кредитов, погасить которые в ближайшей перспективе не представляется возможным.

Любопытна реакция Тамары Н., по чьей вине произошли нарушения. На все вопросы она отвечала одной фразой: «Я не думала, что налоговая будет копать так глубоко…»

Более того, пострадавшим фирмам она долгое время под всякими предлогами не отдавала бухгалтерские документы и ключи. Пришлось изымать их чуть ли не с помощью правоохранительных органов.

Возмещать растраченное она даже не собиралась, извиняться — тоже. Заняв позицию «лучшая оборона — это нападение», она попыталась обвинить в произошедшем самих руководителей частного бизнеса.

По их заявлениям в дело вмешались правоохранительные органы, Следственный комитет возбудил уголовное дело, в котором по итогам насчитывалось 14 томов.

БУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИВЕЛА К ТЮРЬМЕ

Суд над Тамарой Н. длился несколько месяцев. Была установлена виновность обвиняемой в хищении имущества ООО «Сантелеком» на сумму 59072 рубля, ООО «ЗерноТрак» — 15675 руб.

Тамару Н. признали виновной в завладении имуществом, совершенном должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), в особо крупном размере, в умышленном вопреки интересам службы совершении должностным лицом из корыстной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшем причинение ущерба в крупном размере (зло-употребление властью или служебными полномочиями), в хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженном с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенном повторно, в особо крупном размере, в завладении имуществом, совершенном должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), совершенном повторно, в крупном размере, в хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженном с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенном повторно.

На основании нескольких статьей Уголовного кодекса Тамара Н. осуждена на восемь лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, со штрафом в доход государства в размере 150 базовых величин и с лишением права

занимать должности, связанные с учетом и распоряжением материальными

ценностями, сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.