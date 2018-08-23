ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О торговой инфраструктуре Лоевщины, ярмарках и базарах

24.08.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
Размер текста:
A
A
A

Торговая отрасль в нашем районе претерпевает значительные изменения. Жители Лоевщины отмечают открытие новых магазинов, расширение ассортимента товаров, разнообразие в ценах, качестве, поставщиках. Ощутимо заявил о себе частный бизнес, выйдя на новый уровень организации торгового обслуживания. И всё же пока ещё есть вопросы, требующие детальных проработок, более эффективной организации продаж, заинтересованности самих продавцов в результатах деятельности. В беседе по этим и другим вопросам мы с начальником отдела экономики райисполкома Светланой Зубарь определили три важные на сегодня темы
ОВОЩНЫЕ ЯРМАРКИ
— Жителей Лоевщины, не имеющих собственных приусадебных участков, интересует вопрос приобретения плодоовощной продукции. Будет ли у нас реализовываться данная продукция?
— Мы работаем над этим. Каждое воскресенье, начиная с 16 сентября по 1 ноября 2018 года, на территории рынка г.п. Лоева будет осуществляться расширенная реализация сельскохозяйственной продукции. Прорабатываем вопрос участия в данных мероприятиях организаций потребительской кооперации, сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств из других регионов. Кроме этого, на территории района реализация сельскохозяйственной продукции осуществляется посредством работы торговых объектов Брагинского, Гомельского райпо, ТП «Лоевпродторг», также данная продукция реализуется ежедневно на рынке физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ
— Что в районе делается для того, чтобы родители могли подготовить детей к школе?
— По опыту знаю, что многие родители, не дожидаясь августа, занимались подготовкой своих школьников к новому учебному году. Возможности им были предоставлены не только в магазинах райпо, но и в ряде торговых объектов субъектов малого бизнеса. Школьная одежда, обувь, чулочно-носочные, школьно-письменные и канцелярские принадлежности не исчезают с прилавков на протяжении всего года, поэтому население имеет возможность осуществлять закупки постепенно. Чтобы привлечь внимание покупателей, в магазинах, расположенных в сельской местности, оформляются «Уголки школьника».
В воскресенье на рынке г.п. Лоева снова будет организована торговля товарами для школьников.
В пятницу состоится открытие ещё одного торгового объекта, реализующего детский ассортимент товаров, в том числе для школьников, — магазин «Мир детства» индивидуального предпринимателя Плющай С.П. (на базе переданных в аренду площадей Лоевского райпо).

О торговой инфраструктуре Лоевщины, ярмарках и базарах

Уголок школьника в магазине ЧП «Полевой С.В.» в Малиновке

ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС
— Раз уж заговорили о предпринимательстве… Все жители региона заметили, насколько быстро и кардинально меняется положение на рынке предоставления услуг, товаров. Что способствовало этому?
— Хотелось бы отметить, что в настоящее время районным потребительским обществом ведётся активная работа по передаче в аренду, а также продаже своих объектов, что способствует расширению поля деятельности предпринимателей.
В настоящее время — 11 торговых объектов, из них 3 — в сельской местности (в аг. Уборок, Колпень, Малиновка), переданы субъектам малого бизнеса.
В ближайшее время в городском поселке планируется открытие магазина ООО «МИЛМАРКЕТ» (на базе бывшего магазина № 19), ЧП «Торговый дом «Молочное кружево» (на базе магазина «Мясная лавка»).
Также в текущем году запланирован ввод в эксплуатацию новых торговых объектов ЧП «Полевой С.В.» (д. Бывальки) и ЧП «АнисоФФ» (г.п. Лоев).
Кроме этого, прорабатывается вопрос прихода на наш рынок и крупных сетевых кампаний, таких как «Евроторг», «Соседи», «Доброном», «Остров чистоты».
Со стороны частного бизнеса региона имеется заинтересованность в приобретении объектов общественного питания Лоевского райпо (мини-кафе «Виктория», кафе «Сказка», ресторан «Ивушка») с дальнейшим использованием их по целевому назначению. Появился новый хозяин и у «Дома быта».
Так что, действительно, в последнее время на Лоевщине происходят кардинальные изменения торговой инфраструктуры. Сфера торговли является важнейшей сферой жизнеобеспечения населения, поэтому ее развитию уделяется особое внимание. Вопрос повышения качества торгового обслуживания населения находится на постоянном контроле руководства района.

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торговая отрасль в нашем районе претерпевает значительные изменения. Жители Лоевщины отмечают открытие новых магазинов, расширение ассортимента товаров,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Президент назначил председателя экономического суда Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика