Будни и праздники работников отдела статистики Лоевского района

ИЗ ИСТОРИИ: 23 августа 1920 года Военно-революционный комитет Беларуси принял решение о создании Центрального статистического бюро. Спустя 74 года оно было реорганизовано в Министерство статистики и анализа, а в 2008-м переименовано в Национальный статистический комитет.

Наш собеседник — начальник отдела статистики Лоевского района Главного статистческого управления Гомельской области Наталья БОГДАНЕНКО (на снимке).

— Наталья Петровна, сколько человек занимается сбором и анализом сведений во всех сферах народно-хозяйственной деятельности района?

— Наш отдел является структурным подразделением Главного статистического управления Гомельской области. Работаем вчетвером. Рядом со мной люди, на которых можно положиться, ответственные, дисциплинированные, целеустремлённые, трудолюбивые — главный экономист Оксана Чача, экономист Наталья Нестер и специалист по проведению обследований домашних хозяйств Ольга Юрченко. Они — настоящие профессионалы своего дела, грамотные, организованные, коммуникабельные, самодостаточные. Такой сильной командой единомышленников мы стараемся выполнять поставленные задачи.

— Чем сегодня занимается отдел статистики Лоевского района? Какова значимость в его развитии?

— Без статистики невозможно получить реальную оценку социально-экономического положения района, области, республики. Наш отдел занимается сбором, обработкой, анализом статистических данных сельского хозяйства, промышленности, инвестиций и строительства, труда, торговли, финансов, топливно-энергетических ресурсов, услуг, домашних хозяйств, демографической статистики. Все отчеты поступают в отдел в установленные сроки, мы их обрабатываем, систематизируем и передаём коллегам в областной центр.

Специалист по проведению обследований домашних хозяйств изучает уровень жизни в 45 домашних хозяйствах г.п. Лоева. Информация, полученная в ходе выборочного обследования, используется для исследования закономерностей влияния новых процессов на уровень жизни людей и выработки политики, направленной на социальную защиту различных групп населения.

С октября 2017 года началась подготовительная работа к предстоящему широкомасштабному мероприятию — переписи населения Республики Беларусь, которая пройдет с 3 октября по 30 октября 2019 года. Пока ещё предстоит решать много организационных вопросов, но уже сегодня можно сказать, что впервые в нашей стране не будут использоваться бумажные носители — их заменят планшеты. Это позволит качественнее и оперативнее заполнять переписные листы. Сейчас просчитываются возможности их заполнения и передачи полученных данных через Интернет. К слову, уже определены специальные помещения, где любой человек в удобное для него время сможет оставить информацию о себе.

Кроме этого, впервые в переписной лист будет включен отдельный раздел по сельскому хозяйству. Специалистов будут интересовать площади, отводимые под сельхозкультуры, какие растения в основном возделывают люди, наличие скота на подворьях и т.д.

— Любой ли желающий может получить официальную статистическую информацию о развитии области и района?

— Безусловно. Всю официальную информацию об экономическом и социальном развитии Гомельской области можно найти на сайте Главного статистического управления Гомельской области по адресу: gomel@beistat.gov.by.

— Что бы Вы хотели пожелать своим коллегам и респондентам?

— Высокого профессионализма, успешной деятельности и личных побед, уважения коллег и понимания друзей, достатка в доме и благополучия в семье.

Валерия Крот, «ЛК».

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