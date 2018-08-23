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Президент назначил председателя экономического суда Минска
24.08.2018 14:46 — Новости Общества | Tut.by
Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в судейском корпусе. Как сообщает пресс-служба главы государства, президент подписал соответствующий Указ № 348 «О назначении и освобождении судей».
Александр Паутов освобожден от должности судьи Верховного суда с последующим уведомлением об этом Совета Республики и назначен судьей и председателем экономического суда города Минска. Вместо него в состав Президиума Верховного суда включен судья Анатолий Гарновский.
На новый пятилетний срок председателем экономического суда Витебской области назначен Олег Киенко, председателем Гомельского областного суда — Сергей Шевцов, заместителем председателя Минского областного суда — Геннадий Клещенок.
Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи и председатели различных судов в регионах Беларуси, сообщает пресс-служба.
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Президент подписал соответствующий Указ № 348 "О назначении и освобождении судей".
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