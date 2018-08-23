Президент назначил председателя экономического суда Минска

Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в судейском корпусе. Как сообщает пресс-служба главы государства, президент подписал соответствующий Указ № 348 «О назначении и освобождении судей».

Александр Паутов освобожден от должности судьи Верховного суда с последующим уведомлением об этом Совета Республики и назначен судьей и председателем экономического суда города Минска. Вместо него в состав Президиума Верховного суда включен судья Анатолий Гарновский.

На новый пятилетний срок председателем экономического суда Витебской области назначен Олег Киенко, председателем Гомельского областного суда — Сергей Шевцов, заместителем председателя Минского областного суда — Геннадий Клещенок.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей судьи и председатели различных судов в регионах Беларуси, сообщает пресс-служба.