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Ryanair с ноября снова меняет правила провоза багажа

24.08.2018 14:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Лоукостер Ryanair меняет правила провоза багажа. Теперь на борт можно взять бесплатно только маленькую ручную кладь размером не больше 40×20×25 сантиметров.


Фото: Reuters

С 1 ноября перевозчик будет считать большую ручную кладь платным багажом. На борт самолета бесплатно пассажир сможет взять только маленькую ручную кладь. Об изменениях сообщает сайт авиакомпании. В систему бронирования новые правила включат уже с 1 сентября.

При этом размер мелкой ручной клади увеличится: это будет уже не 35×20×20 сантиметров, а 40×20×25.

Чтобы взять на борт две единицы ручной клади, пассажиры могут оформить опцию приоритетной посадки. Такая услуга была и раньше, она обойдется в 6 евро.

Еще вариант: заплатить за багаж весом до 10 килограммов во время бронирования билета — это будет стоить 8 евро. Чтобы сделать это после бронирования в личном кабинете, нужно доплатить больше — 10 евро.

За год авиакомпания меняла правила провоза багажа дважды: один раз ровно год назад, второй раз — в январе 2018 года.

Ближайшие к Беларуси аэропорты, откуда летает лоукостер Ryanair, находятся в Польше и Литве.

 
 
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Лоукостер Ryanair меняет правила провоза багажа. Теперь на борт можно взять бесплатно только маленькую ручную кладь размером не больше 40×20×25 сантиметров.
 
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