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"Ограниченные возможности - это не про меня". Путешествие колясочника на Лазурный берег

24.08.2018 15:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Дмитрий Соловей в инвалидном кресле с 26 лет. У него прогрессирующее генетическое заболевание — миопатия. Болезнь ослабляет мышцы Димы, но не его любовь к жизни. Ни инвалидная коляска, ни маленький стаж за рулем не помешали ему отправиться в путешествие, на которое решится не каждый водитель.

— Говорю жене: «А поехали на Лазурный берег. Ты же хотела на море». И уговорил, — рассказывает Дмитрий.

На море во Францию поехал и друг Димы, который, к слову, сам передвигается с помощью костылей. О том, как Дмитрий решился на авантюрное путешествие, и о трудностях пути длиной в 6 тысяч километров — в нашем видео.

 
 
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Дмитрий Соловей в инвалидном кресле с 26 лет. О том, как он решился на авантюрное путешествие, и о трудностях пути длиной в 6 тысяч километров - в нашем видео.
 
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