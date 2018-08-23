"Ограниченные возможности - это не про меня". Путешествие колясочника на Лазурный берег

Дмитрий Соловей в инвалидном кресле с 26 лет. У него прогрессирующее генетическое заболевание — миопатия. Болезнь ослабляет мышцы Димы, но не его любовь к жизни. Ни инвалидная коляска, ни маленький стаж за рулем не помешали ему отправиться в путешествие, на которое решится не каждый водитель.

— Говорю жене: «А поехали на Лазурный берег. Ты же хотела на море». И уговорил, — рассказывает Дмитрий.

На море во Францию поехал и друг Димы, который, к слову, сам передвигается с помощью костылей. О том, как Дмитрий решился на авантюрное путешествие, и о трудностях пути длиной в 6 тысяч километров — в нашем видео.