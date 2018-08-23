|
"Ограниченные возможности - это не про меня". Путешествие колясочника на Лазурный берег
24.08.2018 15:02 — Новости Общества | Tut.by
Дмитрий Соловей в инвалидном кресле с 26 лет. У него прогрессирующее генетическое заболевание — миопатия. Болезнь ослабляет мышцы Димы, но не его любовь к жизни. Ни инвалидная коляска, ни маленький стаж за рулем не помешали ему отправиться в путешествие, на которое решится не каждый водитель.
— Говорю жене: «А поехали на Лазурный берег. Ты же хотела на море». И уговорил, — рассказывает Дмитрий.
На море во Францию поехал и друг Димы, который, к слову, сам передвигается с помощью костылей. О том, как Дмитрий решился на авантюрное путешествие, и о трудностях пути длиной в 6 тысяч километров — в нашем видео.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Соловей в инвалидном кресле с 26 лет. О том, как он решился на авантюрное путешествие, и о трудностях пути длиной в 6 тысяч километров - в нашем видео.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)