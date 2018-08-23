Начало нового учебного года – это праздник для каждого ребёнка. И после длинных летних каникул каждый школьник хочет сесть за парты в красивом костюме, достать из нового рюкзака новые пенал и тетради. Но не каждому родителю под силу одеть с иголочки своё чадо и укомплектовать его ранец всем необходимым. Поэтому в нашей стране стало доброй традицией помогать детям, а точнее, их родителям, готовить школьников к новому учебному году.







Акцию «Соберём детей в школу» поддержали все общественные объединения. В среду в рамках этой акции председатель районной организации Татьяна Копач, а также директор районного отделения ОО «Белорусский детский фонд» Наталья Лобейко посетили Сморгонский социально-педагогический центр. Сегодня здесь находятся 18 детей. Двое из них – дошколята, и шестнадцать – школьники. Каждому ребёнку гости привезли подарки: канцелярские товары, рюкзаки, обувь, одежду и игрушки. После посещения СПЦ Татьяна Копач направилась также в одну из опекунских семей, чтобы подарить двум девочкам, которые там воспитываются, приятные подарки.

Как рассказала Наталья Лобейко, в рамках акции «Соберем детей в школу» районным отделением ОО «Белорусский детский фонд» была оказана помощь 56 детям на сумму 1680 рублей. Помощь получили школьники из многодетных, неполных и замещающих семей.

В день нашего визита социально-педагогический центр также посетили представители районной организации «Белорусский союз военных моряков», которые приехали не с пустыми руками. Посещение СПЦ для военных моряков также стало доброй традицией. Ребятам, которые начинают новый учебный год, военные моряки пожелали удачи и семь футов под килем.







Татьяна КОПАЧ вручает подарки.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.



