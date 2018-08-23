ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акцию «Соберём детей в школу» поддержали все общественные объединения

24.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Начало нового учебного года – это праздник для каждого ребёнка. И после длинных летних каникул каждый школьник хочет сесть за парты в красивом костюме, достать из нового рюкзака новые пенал и тетради. Но не каждому родителю под силу одеть с иголочки своё чадо и укомплектовать его ранец всем необходимым. Поэтому в нашей стране стало доброй традицией помогать детям, а точнее, их родителям, готовить школьников к новому учебному году.

Акцию «Соберём детей в школу» поддержали все общественные объединения

Акцию «Соберём детей в школу» поддержали все общественные объединения. В среду в рамках этой акции председатель районной организации Татьяна Копач, а также директор районного отделения ОО «Белорусский детский фонд» Наталья Лобейко посетили Сморгонский социально-педагогический центр. Сегодня здесь находятся 18 детей. Двое из них – дошколята, и шестнадцать – школьники. Каждому ребёнку гости привезли подарки: канцелярские товары, рюкзаки, обувь, одежду и игрушки. После посещения СПЦ Татьяна Копач направилась также в одну из опекунских семей, чтобы подарить двум девочкам, которые там воспитываются, приятные подарки.

Как рассказала Наталья Лобейко, в рамках акции «Соберем детей в школу» районным отделением ОО «Белорусский детский фонд» была оказана помощь 56 детям на сумму 1680 рублей. Помощь получили школьники из многодетных, неполных и замещающих семей.

В день нашего визита социально-педагогический центр также посетили представители районной организации «Белорусский союз военных моряков», которые приехали не с пустыми руками. Посещение СПЦ для военных моряков также стало доброй традицией. Ребятам, которые начинают новый учебный год, военные моряки пожелали удачи и семь футов под килем.

Акцию «Соберём детей в школу» поддержали все общественные объединения

Татьяна КОПАЧ вручает подарки.      

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.

                           


 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начало нового учебного года – это праздник для каждого ребёнка. И после длинных летних каникул каждый школьник хочет сесть за парты в красивом костюме, достать из...
 
Новости дня
Новости общества
 
ВНИМАНИЕ! Ремонтные работы на объектах газораспределительной системы в Сморгони
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика