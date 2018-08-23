ВНИМАНИЕ! Ремонтные работы на объектах газораспределительной системы в Сморгони

В связи с проведением в среду, 29 августа, с 9.00 до 15.00 ремонтных работ на объектах газораспределительной системы газоснабжение жилых домов по улицам:

ул. Юбилейная, ул. Ленина, ул. Синицкого, ул. Я. Коласа, ул. Красноармейская, пер. Красноармейский, ул. Садовая, ул. В. Ровдо, ул. А. Дерюго, ул. Тихая, ул. Мира, ул. Асланова, пер. Асланова, ул. Горького, пер. Горького, пер. Пушкина, пер. Мира, ул. Мицкевича, пер. Мицкевича, пр-д Мицкевича, ул. Зелёная, ул. Солнечная, пр-д Солнечный, ул. Огинского, ул. Цветочная, ул. Черняховского, ул. Пушкина, ул. Я. Купалы, ул. Октябрьская, ул. Фабрициуса, ул. Первомайская, ул. Лесная, ул. Циалковского, ул. Костюшко, пер. Костюшко, ул. Парковая, ул. Полевая, ул. Ф. Скорины, пр-д Ф. Скорины, пр-д Образцовый, ул. Печатная, пр-д Печатный, ул. Иванова, пер. Вилейский, ул. Приозерная, ул. Каминского, ул. Интернациональная, пер. Тенистый, пер. Тополиный, ул. Каштановая, ул. Малиновая, ул. Сиреневая - будет производиться сжиженным газом, что может привести к увеличению пламени при использовании газоиспользующего оборудования.

Просим прекратить использование отопительных котлов и газовых водонагревателей в указанное время.

Жителей газифицированных домов по улицам: ул. В. Синкевич, ул. Танкистов, ул. Матросова, 2-ой пер. Матросова, ул. Набережная, пер. Больничный, ул. Кирова, пер. Кировский, ул. Светлая, ул. Кооперативная, ул. Машерова, ул. Прогрессивная, ул. Радиальная, ул. Светлянская, ул. Медведская, пр-д Братский, ул. Весенняя, пер. Вишневый, пер. Кленовый, пер. Коммунальный, пер. Лучистый, ул. Новаторская, ул. Передовая, пер. Спортивный, пер. Тепличный, пер. Янтарный, пр-д Янтарный - просим максимально уменьшить потребление газа.

Администрация ПУ «Сморгоньгаз».