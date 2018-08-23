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ВНИМАНИЕ! Ремонтные работы на объектах газораспределительной системы в Сморгони

24.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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В связи с проведением в среду, 29 августа, с 9.00 до 15.00 ремонтных работ на объектах газораспределительной системы газоснабжение жилых домов по улицам:
ВНИМАНИЕ! Ремонтные работы на объектах газораспределительной системы в Сморгони

ул. Юбилейная, ул. Ленина, ул. Синицкого, ул. Я. Коласа, ул. Красноармейская, пер. Красноармейский, ул. Садовая, ул. В. Ровдо, ул. А. Дерюго, ул. Тихая, ул. Мира, ул. Асланова, пер. Асланова, ул. Горького, пер. Горького, пер. Пушкина, пер. Мира, ул. Мицкевича, пер. Мицкевича, пр-д Мицкевича, ул. Зелёная, ул. Солнечная, пр-д Солнечный, ул. Огинского, ул. Цветочная, ул. Черняховского, ул. Пушкина, ул. Я. Купалы, ул. Октябрьская, ул. Фабрициуса, ул. Первомайская, ул. Лесная, ул. Циалковского, ул. Костюшко, пер. Костюшко, ул. Парковая, ул. Полевая, ул. Ф. Скорины, пр-д Ф. Скорины, пр-д Образцовый, ул. Печатная, пр-д Печатный, ул. Иванова, пер. Вилейский, ул. Приозерная, ул. Каминского, ул. Интернациональная, пер. Тенистый, пер. Тополиный, ул. Каштановая, ул. Малиновая, ул. Сиреневая - будет производиться сжиженным газом, что может привести к увеличению пламени при использовании газоиспользующего оборудования.

Просим прекратить использование отопительных котлов и газовых водонагревателей в указанное время.

Жителей газифицированных домов по улицам: ул. В. Синкевич, ул. Танкистов, ул. Матросова, 2-ой пер. Матросова, ул. Набережная, пер. Больничный, ул. Кирова, пер. Кировский, ул. Светлая, ул. Кооперативная, ул. Машерова, ул. Прогрессивная, ул. Радиальная, ул. Светлянская, ул. Медведская, пр-д Братский, ул. Весенняя, пер. Вишневый, пер. Кленовый, пер. Коммунальный, пер. Лучистый, ул. Новаторская, ул. Передовая, пер. Спортивный, пер. Тепличный, пер. Янтарный, пр-д Янтарный - просим максимально уменьшить потребление газа.

Администрация  ПУ «Сморгоньгаз».

 
 
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В связи с проведением в среду, 29 августа, с 9.00 до 15.00 ремонтных работ на объектах газораспределительной системы газоснабжение жилых домов по улицам:
 
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