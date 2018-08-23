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В Серебрянке создают гид по району и приглашают местных жителей на праздник 25 августа

24.08.2018 15:28 — Новости Общества | Tut.by  
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В августе и сентябре урбанисты проведут в Серебрянке встречи с местными жителями, чтобы на основе их рассказов и историй составить гид с комиксами по району. Во время первой встречи 25 августа запланирована игра и небольшой концерт.


Скриншот «Яндекс.Карты»

«Минская урбанистическая платформа» создает туристический путеводитель по району с участием местных жителей. Все, что нужно от людей, — это рассказать о любимых местах, поделиться своими историями, советами, на основе которых составят маршруты.

Знакомство с инициативной группой из Серебрянки 2, 3, 4 и урбанистами пройдет 25 августа с 11.00 до 15.00. Место встречи — магазин «Серебрянка».

В программе мероприятий в субботу запланирована интерактивная игра «Места для путеводителя по Серебрянке», детские мастерские, кофе-вагон с 50%-ной скидкой для участников игры, выступления музыкантов.

После этого в сентябре организаторы проведут экскурсии по Серебрянке с архитектором и искусствоведом. Параллельно они будут собирать истории и составлять гид.

Также до 15 сентября организаторы ищут местных экскурсоводов, которые готовы поделиться интересными маршрутами и историями для путеводителя-комикса по Серебрянке. Свои предложения просят отправлять на serabranka2018@gmail.com.

Напомним, что эта же команда бесплатно в рамках пилотного проекта создала в Серебрянке альтернативный двор. Как замечали местные, вышло «лучше, чем сделал бы ЖЭС».


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

 

 
Теги: знакомства
 
 
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В августе и сентябре урбанисты создадут гид с комиксами по Серебрянке.
 
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