"Близки к "оршанскому варианту". Как маленькая Дисна "устала от безнадеги" и устроила большой бунт

В самом маленьком городе Беларуси — Дисне — бурлят серьезные страсти. Жители жалуются: «Работать у нас негде, и поэтому молодежь уезжает. Зимой, когда не ходит паром через Двину, на реке гибнут люди. Старинные здания — гордость Дисны — рушатся. Дороги — убитые, а в магазине, бывает, даже хлеба не купишь. Городские автобусы не ходят, а пройти город из конца в конец пешком старикам не под силу. Вода в квартирах ржавая». До такого положения, по мнению дисненцев, их довели районные власти, и народ предлагает отдать Дисну, которая сейчас относится к Миорскому району, другому региону — Полоцкому. Чтобы обсудить проблемы, местные жители и чиновники из Миор встретились в Дисненском доме культуры. О чем и как говорили — в репортаже TUT.BY.





«Кочанова — уроженка Полоцка. А Полоцк близок Дисне по духу»

В июне жители Дисны написали коллективное обращение к главе Администрации президента Беларуси Наталье Кочановой. Перечислили там многие городские «болячки». Подписали письмо 309 человек.

По словам дисненцев, к Наталье Кочановой они решили обратиться не только потому, что она чиновник высокого ранга, — еще и землячка:

— Наталья Ивановна — уроженка Полоцка. А он, в отличие от Миор, близкий нам по духу и крови древний город. Полоцк известен с IX века, Дисна — с XI, как крепость Полоцкого княжества. Миоры же упоминаются впервые в XVI веке. А городом они вообще стали всего 46 лет назад! Дисна тогда вошла в Миорский район, к которому исторически никогда не относилась. И теперь вот райцентр «подминает» под себя старинную Дисну, где история — на каждом шагу, и делает из нас убитую деревню. А с Полоцком у нас даже гербы похожие: на его символе — корабль, а на нашем — ладья. Кроме того, говорят, что Наталья Кочанова венчалась в дисненской церкви. Вот мы и подумали, что она — свой для нас человек, землячка, и не сможет равнодушно отнестись к проблемам нашего города, который умирает в самом настоящем смысле.



Жительница Дисны Наталья Островская: «Мы, городские активисты, пытались наладить контакт с местной властью более 10 лет. Пытались вместе спасать город от разрушения. Но поняли, что преодолеть эту стену равнодушия и бездействия невозможно. Поэтому и обратились в Администрацию президента».



Местные жители специально собрались во дворе одного из домов к приезду журналистов и рассказали нам о том, что их волнует. Среди проблем — плохой ассортимент в местных магазинах: «Мы ждем-не дождемся, когда у нас уже построят «Евроопт».



Пенсионеры поделились, что в Дисне нет городского автобуса, и пожилым людям трудно ходить за много километров в ту же поликлинику на другом конце населенного пункта.



Жаловались хозяйки и на ржавую воду, которая течет из кранов в многоквартирных домах.

В середине июля представитель дисненцев — предпринимательница Наталья Островская, побывала на выездном приеме Натальи Кочановой в Лепеле.

— Наталья Ивановна внимательно выслушала меня, вникла во все наши проблемы. И пообещала, что обязательно поможет, — говорит Наталья Островская.

В итоге миорские власти создали комиссию по рассмотрению коллективного обращения к главе Администрации президента. В Дисну на встречу с горожанами приехали заместитель председателя райисполкома Леонид Лясович и другие местные чиновники.

Хотя встреча проходила в будний день, люди почти полностью заполнили зал Дома культуры. Однако среди неравнодушных к судьбе города были в основном горожане в зрелом возрасте.

— Где молодежь? Так откуда ей здесь взяться? — удивились нашему вопросу дисненцы. — Молодые парни и девчата отсюда уже давно разлетелись — в поисках лучшей доли.



В президиуме, слева направо: зампредседателя Миорского райисполкома Леонид Лясович, председатель Дисненского горисполкома Евгений Баран, начальник отдела экономики райисполкома Раиса Лакотко.





Горожане: пол-Дисны ездит на работу в другие города. Власть: безработицы нет

В начале встречи Леонид Лясович предложил такой формат общения: сразу власти прокомментируют жалобы, которые дисненцы описали в обращении к Наталье Кочановой, а затем ответят на все вопросы из зала. Люди согласились.

Свое письмо к Кочановой дисненцы начали с главной проблемы — острой нехватки рабочих мест. В городе закрылись многие предприятия, в частности, консервный и молочный заводы, комбинат стройматериалов (КСМ).



Территория бывшего консервного завода

— Сегодня в Дисне живет более полутора тысяч человек, из них в трудоспособном возрасте — 780. Это по данным, которые озвучил советник Натальи Кочановой. В лесхозе работают около 100 человек, на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС), которая занимается перекачкой нефти, — 187 человек. Небольшое количество людей трудится в школе, соцприюте, других объектах социальной сферы. Остальные — то есть примерно половина трудоспособного населения — вынуждены искать работу в других городах. Многие трудятся в Полоцке, Новополоцке, Витебске. Кто-то снимает там квартиры, а кто-то, у кого есть машина, ездит каждый день между работой в другом городе и домом в Дисне, — пояснила TUT.BY перед встречей в Доме культуры Наталья Островская.

Начальник отдела экономики райисполкома Раиса Лакотко заявила горожанам, что проблемы безработицы в Дисне нет. Чиновница оперировала цифрами:

— В трудоспособном возрасте у вас 751 человек. Из них заняты на местных предприятиях 664. Остаются не занятыми 78 человек (если быть точным, то 87. — Прим. TUT.BY). И если учесть вакансии в Дисне (в частности, нужны вальщики леса и станочники в лесхоз. — Прим. TUT.BY) и на прилегающих территориях (имелись в виду окрестные сельхозпредприятия, где требуются зоотехники, доярки, ветврачи, агрономы и т.п. — Прим. TUT.BY), то вопрос острого трудоустройства в городе не стоит. В этом году в Дисне трудоустроено 7 человек. На учете состоят 2 безработных. Но и они временно заняты — на благоустройстве города.

Доказать районным чиновникам, что многие дисненцы заняты в экономике, но — в экономике других городов, людям так и не удалось.

Раиса Лакотко констатировала, что «по вопросам трудоустройства, переобучения и самозанятости» дисненцы к местным властям не обращались. Да, мол, и в малый бизнес местные не спешат.

— Законодательство позволяет организовать свое дело не только в Беларуси, в Миорах, но и в Дисне. Но самостоятельной организацией частного предприятия или регистрацией деятельности ИП жители активно не занимаются. Так, в 2017 году у вас не зарегистрирована ни одна частная организация, а в 2018 — одна. В прошлом году зарегистрированы 3 индивидуальных предпринимателя, в нынешнем — 1. В целом в городе работают 28 организаций и учреждений, 11 частных предприятий, 18 ИП (8 из них занимаются торговлей, 10 — заняты в сфере услуг).

Люди: здания закрывшихся предприятий простаивают. Чиновники: тут нет никаких «черных» схем

В коллективной жалобе поднималась тема неэффективного использования зданий, принадлежавших давно закрывшимся предприятиям: консервному и молочному заводу, а также комбинату стройматериалов.

«Все три предприятия находятся в собственности разных физических лиц, которые к бизнесу и созданию предприятий отношения не имеют и не планируют развивать экономику района и создавать рабочие места. Непонятно, каким образом они их приобрели и для каких целей? При обращении к руководству Миорскому райисполкома отвечают, что не нам решать данный вопрос», — говорится в обращении к Наталье Кочановой.

— Все здания, оставшиеся от закрытых предприятий, на прозрачной основе выставлялись на продажу через аукцион фонда «Витебскоблимущество». И они были использованы. Невостребованные же были списаны и демонтированы. Тут нет никаких нелегальных и «черных» схем, — заявила на собрании Раиса Лакотко.

Присутствующие стали спорить с миорскими чиновниками, убеждая их в том, что владельцев зданий, которые давно купили их на торгах, но годами не используют, нужно лишать этой недвижимости и передавать ее тем, кто откроет там новые предприятия. Но услышали упрек в свой адрес.

— Получается так, что жители Дисны ждут неизвестно что и от кого. А что сделали вы сами? — спросила у горожан начальник отдела экономики райисполкома. — Никто не препятствует вам взять помещение в аренду и организовать там свое производство. Пожалуйста, берите свою технологию и работайте! А так частный бизнес Дисны собрал на субботнике в июне 32 рубля. Вот вклад бизнеса в развитие Дисны! Так что давайте каждый начинать с себя.























Люди говорили о том, что почти на каждом шагу в Дисне разрушаются здания, причем некоторым из них по 100 и более лет. В ответ Раиса Лакотко привела примеры, когда пустующим домам нашли применение или же старались продать на торгах:

— В 2017 году вовлечены в хозоборот пустующие объекты недвижимости по улице Ленина, 12 и улице Фрунзе, 47 — там сейчас магазины. В этом году открылся магазин в здании бывшего аптечного киоска. На улице Ленина, 89 до конца года планируют открыть магазин стройматериалов и шиномонтажную мастерскую. Продано за базовую величину и здание детсада-яслей. Выставлена на продажу бывшая начальная школа на улице Кузьмина, 3а.

Местные говорят, что требуют хорошего ремонта и многие жилые дома в Дисне.







Окно и стена в жилом доме



Потолок в подъезде жилого дома. Жильцы натянули под потолком материю — и таким образом спасаются от возможного обрушения части кровли.





Некоторые здания, по словам Раисы Лакотко, пойдут под снос:

— Не решена судьба бывших продмага, универмага, магазина хозтоваров. Они требуют значительных вложений в ремонт, поэтому, наверное, будет целесообразнее их снести.

«Дом опасный. Но его можно купить за базовую»

Особый спор между жителями и чиновниками разгорелся по поводу здания бывшего казначейства на улице Советской, 14. Постройка 1901 года пришла в аварийное состояние.



Здание бывшего казначейства на улице Советской, 14. Дисненцы считают, что его еще можно спасти от разрушения, власти же говорят, что оно уже аварийное и, скорее всего, пойдет под снос.



Крыша здания бывшего казначейства. «Козырек, слава Богу, провалился вовнутрь, никого не убило. А дальше что отвалится от этого здания и чего нам от него ждать?» — задал на собрании риторический вопрос один из жителей.

— Это здание — неудачный пример вовлечения в хозоборот. Его продали индивидуальному предпринимателю за базовую величину. Но в течение 3 лет никаких действий по реконструкции не предпринималось. В итоге здание вернули в коммунальную собственность. Оно пришло в негодность и, кроме как демонтировать и снести его, — других вариантов уже нет, — считает начальник отдела экономики райисполкома.

Такое же мнение — и у председателя Дисненского горисполкома Евгения Барана:

— Здание внесено в реестр как потенциально опасное. Оно угрожает жизни и здоровью людей. Но дом и сегодня стоит 1 базовую величину. Пожалуйста, если кто-то желает его восстановить или законсервировать, ради Бога.

Вопрос сохранения старинных зданий в Дисне — особая боль для местных патриотов и краеведов. Они утверждают, что властям нет дела до сохранения исторического наследия.

— Да вы пройдите по Дисне, — пригласил чиновников один из местных жителей. — И что же вы увидите?! У нас оригинальная планировка улиц, сохранившая еще с XVI века! У нас, может, только 3−4 дома построены после войны, а остальные — в конце XIX — начале ХХ века. Их порядка 30. Но по документам они не относятся к историческим. Например, бывшая гостиница «Рига» построена в 1903 году. А у нас по бумагам выходит, что в 1952-м. То же здание бывшего казначейства надо защитить, а не снести. За границей каждый камень, каждую старую стекляшку сохраняют для потомков. А что им покажем мы? Для миорской власти — вообще выход всегда один: снести старые дома в Дисне, только бы не заморачиваться вопросом их сохранения. Я посчитал, что в последнее время у нас снесли 11 зданий. Куда смотрят специалисты?

— Вредители! К суду их привлечь! — послышалась гневная реплика из зала.

Строительство моста: «Мероприятие стоящее, но дорогостоящее»

Еще одна проблема, которую подняли местные в письме к Наталье Кочановой, — город нуждается в строительстве моста через Двину.

Зимой паром не работает, а горожанам все равно нужно попадать на противоположный берег реки — в деревню Луначарское, которая уже относится к Верхнедвинскому району. В частности, около 70 дисненцев работают там в местном доме-интернате. Когда нет паромной переправы, они добираются в Луначарское на лодках или по льду.

«Неоднократно происходили несчастные случаи, в том числе с летальным исходом», — отмечают в жалобе дисненцы. По их словам, так погибли не менее 3 человек.

— Генплан Дисны предусматривает строительство пешеходного моста через Двину. Но — в пределах Дисны. То есть мост соединит город и историческую зону острова на реке (на этом острове находился замковый вал. — Прим. TUT.BY). Срок реализации генплана — 2025 год, — сообщила начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома Жанна Подоляко.

— К сожалению, мост будет только до острова, — поддержал коллегу зампред райисполкома Леонид Лясович. — Но думаю, что градостроительную документацию всегда можно подкорректировать. Вопрос в другом: где найти финансы на это строительство? Это мероприятие, наверное, стоящее, но дорогостоящее.







Многодетный отец (на фото — на заднем плане) рассказал, что уже 6 лет строит дом, но семья никак туда не переедет. Мужчина ведет судебные тяжбы с застройщиком. Он выразил сожаление, что в Дисне нельзя купить с аукциона здание под жилье, а не только под производство: «Я бы с удовольствием купил тот же самый сад-ясли за базовую. Я получаю на 6 человек 650 рублей и еле вытягиваю жену и детей. Семья живет сейчас в чужом доме, спим друг у друга на головах. Но никому из власти до этого нет дела. Устали от безнадеги!». Запред райисполкома пообещал мужчине подробнее рассмотреть его проблему на личном приеме.

Заместитель миорского мэра заверил людей, что в Дисне построят 9-квартирный дом — для отселения из ветхого жилья, и «Евроопт»:

— Думаю, в течение года-двух у вас появится хороший магазин.

Из зала послышались разочарованные голоса: «Год-два — это долго!».

— А 4 года назад к вам пришел газ, — напомнил недовольным дисненцам Лясович.

— Так это не заслуга района. Мы же сами и собирали для этого подписи! — парировали люди.

На разговор про состояние дорог в Дисне на собрании уже времени не хватило: встреча и так продолжалась более 2 часов. Люди устали и начали расходиться. Но TUT.BY горожане по местным улицам провели — и вот что мы увидели.











«Отдайте Дисну Полоцку!»

На встречу с миорскими властями приехал уроженец Дисны, житель Полоцка Николай Панкрат — создатель единственного в стране домашнего музея советской атрибутики .

— В 2015 году я начал писать обращения в облисполком и другие инстанции, чтобы спасти Дисну. Но пошла волокита. Сейчас я приехал на это собрание, думал: услышу что-то новое. Но не услышал. Власть считает, что в Дисне все хорошо. Но покажите мне: что есть хорошего в Дисне? В Дисне даже поесть негде: закрыли единственное кафе. И до того нас унизили, что Миорам, оказывается, 600 лет, а Дисне — 450. Вы что, клоуны?! — под аплодисменты земляков обратился к чиновникам Николай Панкрат, известный своим резким прямолинейным характером.



Николай Панкрат

— Дорогие земляки! Я ваши надежды не оправдал. Пробить стену лжи мне оказалось не под силу, — признался Панкрат. — Отдаю вам всю свою переписку с властями назначенными, но не выбранными. И советую вам: бейтесь до конца, выходите на президента. Он должен понять вас: у него тоже есть малая родина.

Затем полоцкий музейщик сделал предложение чиновникам:

— А миорской власти я подскажу, что нужно сделать. Не кажется ли вам, что лучше всего будет передать Дисну Полоцку? Ведь Дисна исторически — это полоцкая земля.

— Да-да, мы не миорские. И не хотим больше быть под Миорами! — раздалось из зала.

— Откажитесь вы от Дисны. Будет же лучше всем. Иначе этот нарыв уже выходит наружу.

— Спасибо, будем изучать ваше предложение по поводу передачи Дисны, — сказал Панкрату заместитель председателя райисполкома.

Вскоре собрание закончилось. Жители Дисны расходились в надежде, что в ближайшее время в городе произойдут какие-то изменения:

— Ну хотя бы сделали нам то, на что не надо много денег. Например, пустили городской автобус…

«В Дисне подходим к «оршанскому варианту»

Бывший учитель, краевед Петр Богович говорит, что за каждый разрушающийся исторический памятник ему стыдно перед иностранцами:

— Мне приходится каждый раз оправдываться перед туристами за власть, которая запускает наш город. А я уже проводил экскурсии для жителей самых разных континентов, кроме разве что Австралии. И они ужасаются: «У вас что, здесь нет власти? До чего довели этот прекрасный старый город!». Я им отвечаю: «Нет, почему же? У нас есть люди, которые что-то обещали народу, но не успевают это выполнить, наверное, слишком загружены». «Так вы уберите этих людей с их должностей», — советуют иностранцы. — «Понимаете, у нас еще молодая демократия: нам не совсем доверяют выбирать начальство. Поэтому верхнее начальство подбирает под себя другое начальство на местах. А мы как-то должны к ним приспосабливаться».



Петр Богович

Петр Богович обратил внимание, что козырек у бывшего казначейства рухнул «по иронии судьбы буквально накануне Дня независимости»: «Председатель райисполкома и председатель горсовета на митинге стояли напротив этого здания».

— Предки оставили нам память. Она в Дисне во всем: в зданиях, улицах, насаждениях. Но она рушится. А чиновники нам говорят: ищите инвесторов. Дорогие наши начальники! Не мы должны искать инвесторов. Это ваша работа! — заявляет Петр Богович.

От темы сохранения памятников краевед перешел к последним событиям в стране:

— Все видели по телевизору, как приезжал Александр Григорьевич Лукашенко в Оршу и какой нагоняй получила местная власть. И в Дисне мы уже подходим к «оршанскому варианту». Вы не решали вопросы, и люди обратились в Администрацию президента. Но если и сейчас вас не заставят работать, то не исключаю, что отдельные люди будут выходить на президента, чтобы он заставил вас выполнять свои служебные обязанности. Но все же мы полны надежды, что это собрание даст импульс, чтобы исправить недостатки, и что мы не потеряем нашу Дисну.