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"Близки к "оршанскому варианту". Как маленькая Дисна "устала от безнадеги" и устроила большой бунт
24.08.2018 16:31 — Новости Общества | Tut.by
В самом маленьком городе Беларуси —
«Кочанова — уроженка Полоцка. А Полоцк близок Дисне по духу»
В июне жители Дисны написали коллективное обращение к главе Администрации президента Беларуси Наталье Кочановой. Перечислили там многие городские «болячки». Подписали письмо 309 человек.
По словам дисненцев, к Наталье Кочановой они решили обратиться не только потому, что она чиновник высокого ранга, — еще и землячка:
— Наталья Ивановна — уроженка Полоцка. А он, в отличие от Миор, близкий нам по духу и крови древний город. Полоцк известен с IX века, Дисна — с XI, как крепость Полоцкого княжества. Миоры же упоминаются впервые в XVI веке. А городом они вообще стали всего 46 лет назад! Дисна тогда вошла в Миорский район, к которому исторически никогда не относилась. И теперь вот райцентр «подминает» под себя старинную Дисну, где история — на каждом шагу, и делает из нас убитую деревню. А с Полоцком у нас даже гербы похожие: на его символе — корабль, а на нашем — ладья. Кроме того, говорят, что Наталья Кочанова венчалась в дисненской церкви. Вот мы и подумали, что она — свой для нас человек, землячка, и не сможет равнодушно отнестись к проблемам нашего города, который умирает в самом настоящем смысле.
В середине июля представитель дисненцев — предпринимательница Наталья Островская, побывала на выездном приеме Натальи Кочановой в Лепеле.
— Наталья Ивановна внимательно выслушала меня, вникла во все наши проблемы. И пообещала, что обязательно поможет, — говорит Наталья Островская.
В итоге миорские власти создали комиссию по рассмотрению коллективного обращения к главе Администрации президента. В Дисну на встречу с горожанами приехали заместитель председателя райисполкома Леонид Лясович и другие местные чиновники.
Хотя встреча проходила в будний день, люди почти полностью заполнили зал Дома культуры. Однако среди неравнодушных к судьбе города были в основном горожане в зрелом возрасте.
— Где молодежь? Так откуда ей здесь взяться? — удивились нашему вопросу дисненцы. — Молодые парни и девчата отсюда уже давно разлетелись — в поисках лучшей доли.
Горожане: пол-Дисны ездит на работу в другие города. Власть: безработицы нет
В начале встречи Леонид Лясович предложил такой формат общения: сразу власти прокомментируют жалобы, которые дисненцы описали в обращении к Наталье Кочановой, а затем ответят на все вопросы из зала. Люди согласились.
Свое письмо к Кочановой дисненцы начали с главной проблемы — острой нехватки рабочих мест. В городе закрылись многие предприятия, в частности, консервный и молочный заводы, комбинат стройматериалов (КСМ).
— Сегодня в Дисне живет более полутора тысяч человек, из них в трудоспособном возрасте — 780. Это по данным, которые озвучил советник Натальи Кочановой. В лесхозе работают около 100 человек, на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС), которая занимается перекачкой нефти, — 187 человек. Небольшое количество людей трудится в школе, соцприюте, других объектах социальной сферы. Остальные — то есть примерно половина трудоспособного населения — вынуждены искать работу в других городах. Многие трудятся в Полоцке, Новополоцке, Витебске. Кто-то снимает там квартиры, а кто-то, у кого есть машина, ездит каждый день между работой в другом городе и домом в Дисне, — пояснила TUT.BY перед встречей в Доме культуры Наталья Островская.
Начальник отдела экономики райисполкома Раиса Лакотко заявила горожанам, что проблемы безработицы в Дисне нет. Чиновница оперировала цифрами:
— В трудоспособном возрасте у вас 751 человек. Из них заняты на местных предприятиях 664. Остаются не занятыми 78 человек (если быть точным, то 87. — Прим. TUT.BY). И если учесть вакансии в Дисне (в частности, нужны вальщики леса и станочники в лесхоз. — Прим. TUT.BY) и на прилегающих территориях (имелись в виду окрестные сельхозпредприятия, где требуются зоотехники, доярки, ветврачи, агрономы и т.п. — Прим. TUT.BY), то вопрос острого трудоустройства в городе не стоит. В этом году в Дисне трудоустроено 7 человек. На учете состоят 2 безработных. Но и они временно заняты — на благоустройстве города.
Доказать районным чиновникам, что многие дисненцы заняты в экономике, но — в экономике других городов, людям так и не удалось.
Раиса Лакотко констатировала, что «по вопросам трудоустройства, переобучения и самозанятости» дисненцы к местным властям не обращались. Да, мол, и в малый бизнес местные не спешат.
— Законодательство позволяет организовать свое дело не только в Беларуси, в Миорах, но и в Дисне. Но самостоятельной организацией частного предприятия или регистрацией деятельности ИП жители активно не занимаются. Так, в 2017 году у вас не зарегистрирована ни одна частная организация, а в 2018 — одна. В прошлом году зарегистрированы 3 индивидуальных предпринимателя, в нынешнем — 1. В целом в городе работают 28 организаций и учреждений, 11 частных предприятий, 18 ИП (8 из них занимаются торговлей, 10 — заняты в сфере услуг).
Люди: здания закрывшихся предприятий простаивают. Чиновники: тут нет никаких «черных» схем
В коллективной жалобе поднималась тема неэффективного использования зданий, принадлежавших давно закрывшимся предприятиям: консервному и молочному заводу, а также комбинату стройматериалов.
«Все три предприятия находятся в собственности разных физических лиц, которые к бизнесу и созданию предприятий отношения не имеют и не планируют развивать экономику района и создавать рабочие места. Непонятно, каким образом они их приобрели и для каких целей? При обращении к руководству Миорскому райисполкома отвечают, что не нам решать данный вопрос», — говорится в обращении к Наталье Кочановой.
— Все здания, оставшиеся от закрытых предприятий, на прозрачной основе выставлялись на продажу через аукцион фонда «Витебскоблимущество». И они были использованы. Невостребованные же были списаны и демонтированы. Тут нет никаких нелегальных и «черных» схем, — заявила на собрании Раиса Лакотко.
Присутствующие стали спорить с миорскими чиновниками, убеждая их в том, что владельцев зданий, которые давно купили их на торгах, но годами не используют, нужно лишать этой недвижимости и передавать ее тем, кто откроет там новые предприятия. Но услышали упрек в свой адрес.
— Получается так, что жители Дисны ждут неизвестно что и от кого. А что сделали вы сами? — спросила у горожан начальник отдела экономики райисполкома. — Никто не препятствует вам взять помещение в аренду и организовать там свое производство. Пожалуйста, берите свою технологию и работайте! А так частный бизнес Дисны собрал на субботнике в июне 32 рубля. Вот вклад бизнеса в развитие Дисны! Так что давайте каждый начинать с себя.
Люди говорили о том, что почти на каждом шагу в Дисне разрушаются здания, причем некоторым из них по 100 и более лет. В ответ Раиса Лакотко привела примеры, когда пустующим домам нашли применение или же старались продать на торгах:
— В 2017 году вовлечены в хозоборот пустующие объекты недвижимости по улице Ленина, 12 и улице Фрунзе, 47 — там сейчас магазины. В этом году открылся магазин в здании бывшего аптечного киоска. На улице Ленина, 89 до конца года планируют открыть магазин стройматериалов и шиномонтажную мастерскую. Продано за базовую величину и здание детсада-яслей. Выставлена на продажу бывшая начальная школа на улице Кузьмина, 3а.
Местные говорят, что требуют хорошего ремонта и многие жилые дома в Дисне.
Некоторые здания, по словам Раисы Лакотко, пойдут под снос:
— Не решена судьба бывших продмага, универмага, магазина хозтоваров. Они требуют значительных вложений в ремонт, поэтому, наверное, будет целесообразнее их снести.
«Дом опасный. Но его можно купить за базовую»
Особый спор между жителями и чиновниками разгорелся по поводу здания бывшего казначейства на улице Советской, 14. Постройка 1901 года пришла в аварийное состояние.
— Это здание — неудачный пример вовлечения в хозоборот. Его продали индивидуальному предпринимателю за базовую величину. Но в течение 3 лет никаких действий по реконструкции не предпринималось. В итоге здание вернули в коммунальную собственность. Оно пришло в негодность и, кроме как демонтировать и снести его, — других вариантов уже нет, — считает начальник отдела экономики райисполкома.
Такое же мнение — и у председателя Дисненского горисполкома Евгения Барана:
— Здание внесено в реестр как потенциально опасное. Оно угрожает жизни и здоровью людей. Но дом и сегодня стоит 1 базовую величину. Пожалуйста, если кто-то желает его восстановить или законсервировать, ради Бога.
Вопрос сохранения старинных зданий в Дисне — особая боль для местных патриотов и краеведов. Они утверждают, что властям нет дела до сохранения исторического наследия.
— Да вы пройдите по Дисне, — пригласил чиновников один из местных жителей. — И что же вы увидите?! У нас оригинальная планировка улиц, сохранившая еще с XVI века! У нас, может, только 3−4 дома построены после войны, а остальные — в конце XIX — начале ХХ века. Их порядка 30. Но по документам они не относятся к историческим. Например, бывшая гостиница «Рига» построена в 1903 году. А у нас по бумагам выходит, что в 1952-м. То же здание бывшего казначейства надо защитить, а не снести. За границей каждый камень, каждую старую стекляшку сохраняют для потомков. А что им покажем мы? Для миорской власти — вообще выход всегда один: снести старые дома в Дисне, только бы не заморачиваться вопросом их сохранения. Я посчитал, что в последнее время у нас снесли 11 зданий. Куда смотрят специалисты?
— Вредители! К суду их привлечь! — послышалась гневная реплика из зала.
Строительство моста: «Мероприятие стоящее, но дорогостоящее»
Еще одна проблема, которую подняли местные в письме к Наталье Кочановой, — город нуждается в строительстве моста через Двину.
Зимой паром не работает, а горожанам все равно нужно попадать на противоположный берег реки — в деревню Луначарское, которая уже относится к Верхнедвинскому району. В частности, около 70 дисненцев работают там в местном доме-интернате. Когда нет паромной переправы, они добираются в Луначарское на лодках или по льду.
«Неоднократно происходили несчастные случаи, в том числе с летальным исходом», — отмечают в жалобе дисненцы. По их словам, так погибли не менее 3 человек.
— Генплан Дисны предусматривает строительство пешеходного моста через Двину. Но — в пределах Дисны. То есть мост соединит город и историческую зону острова на реке (на этом острове находился замковый вал. — Прим. TUT.BY). Срок реализации генплана — 2025 год, — сообщила начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома Жанна Подоляко.
— К сожалению, мост будет только до острова, — поддержал коллегу зампред райисполкома Леонид Лясович. — Но думаю, что градостроительную документацию всегда можно подкорректировать. Вопрос в другом: где найти финансы на это строительство? Это мероприятие, наверное, стоящее, но дорогостоящее.
Заместитель миорского мэра заверил людей, что в Дисне построят 9-квартирный дом — для отселения из ветхого жилья, и «Евроопт»:
— Думаю, в течение года-двух у вас появится хороший магазин.
Из зала послышались разочарованные голоса: «Год-два — это долго!».
— А 4 года назад к вам пришел газ, — напомнил недовольным дисненцам Лясович.
— Так это не заслуга района. Мы же сами и собирали для этого подписи! — парировали люди.
На разговор про состояние дорог в Дисне на собрании уже времени не хватило: встреча и так продолжалась более 2 часов. Люди устали и начали расходиться. Но TUT.BY горожане по местным улицам провели — и вот что мы увидели.
«Отдайте Дисну Полоцку!»
На встречу с миорскими властями приехал уроженец Дисны, житель Полоцка Николай Панкрат — создатель единственного в стране домашнего
— В 2015 году я начал писать обращения в облисполком и другие инстанции, чтобы спасти Дисну. Но пошла волокита. Сейчас я приехал на это собрание, думал: услышу что-то новое. Но не услышал. Власть считает, что в Дисне все хорошо. Но покажите мне: что есть хорошего в Дисне? В Дисне даже поесть негде: закрыли единственное кафе. И до того нас унизили, что Миорам, оказывается, 600 лет, а Дисне — 450. Вы что, клоуны?! — под аплодисменты земляков обратился к чиновникам Николай Панкрат, известный своим резким прямолинейным характером.
— Дорогие земляки! Я ваши надежды не оправдал. Пробить стену лжи мне оказалось не под силу, — признался Панкрат. — Отдаю вам всю свою переписку с властями назначенными, но не выбранными. И советую вам: бейтесь до конца, выходите на президента. Он должен понять вас: у него тоже есть малая родина.
Затем полоцкий музейщик сделал предложение чиновникам:
— А миорской власти я подскажу, что нужно сделать. Не кажется ли вам, что лучше всего будет передать Дисну Полоцку? Ведь Дисна исторически — это полоцкая земля.
— Да-да, мы не миорские. И не хотим больше быть под Миорами! — раздалось из зала.
— Откажитесь вы от Дисны. Будет же лучше всем. Иначе этот нарыв уже выходит наружу.
— Спасибо, будем изучать ваше предложение по поводу передачи Дисны, — сказал Панкрату заместитель председателя райисполкома.
Вскоре собрание закончилось. Жители Дисны расходились в надежде, что в ближайшее время в городе произойдут какие-то изменения:
— Ну хотя бы сделали нам то, на что не надо много денег. Например, пустили городской автобус…
«В Дисне подходим к «оршанскому варианту»
Бывший учитель, краевед Петр Богович говорит, что за каждый разрушающийся исторический памятник ему стыдно перед иностранцами:
— Мне приходится каждый раз оправдываться перед туристами за власть, которая запускает наш город. А я уже проводил экскурсии для жителей самых разных континентов, кроме разве что Австралии. И они ужасаются: «У вас что, здесь нет власти? До чего довели этот прекрасный старый город!». Я им отвечаю: «Нет, почему же? У нас есть люди, которые что-то обещали народу, но не успевают это выполнить, наверное, слишком загружены». «Так вы уберите этих людей с их должностей», — советуют иностранцы. — «Понимаете, у нас еще молодая демократия: нам не совсем доверяют выбирать начальство. Поэтому верхнее начальство подбирает под себя другое начальство на местах. А мы как-то должны к ним приспосабливаться».
Петр Богович обратил внимание, что козырек у бывшего казначейства рухнул «по иронии судьбы буквально накануне Дня независимости»: «Председатель райисполкома и председатель горсовета на митинге стояли напротив этого здания».
— Предки оставили нам память. Она в Дисне во всем: в зданиях, улицах, насаждениях. Но она рушится. А чиновники нам говорят: ищите инвесторов. Дорогие наши начальники! Не мы должны искать инвесторов. Это ваша работа! — заявляет Петр Богович.
От темы сохранения памятников краевед перешел к последним событиям в стране:
— Все видели по телевизору, как приезжал Александр Григорьевич Лукашенко в Оршу и какой
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"Работать у нас негде, и поэтому молодежь уезжает. Старинные здания - гордость Дисны - рушатся. Дороги - убитые, а в магазине, бывает, даже хлеба не купишь. Городские...
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