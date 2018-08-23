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Кто владелец велосипеда?

24.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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Кто владелец велосипеда?
Кто владелец велосипеда?
21.08.2018 года в 20.10 часов, вблизи магазина «Ритуальный» за остановочным пунктом по ул. Советская в г.п. Октябрьский, был обнаружен бесхозный велосипед с закрытой рамой, серого цвета.

          Хозяину указанного велосипеда необходимо обратиться в Октябрьский РОВД по адресу: г.п. Октябрьский, ул. К. Маркса, 4. для решения вопроса о возвращении велосипеда владельцу.

 
 
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21.08.2018 года в 20.10 часов, вблизи магазина «Ритуальный» за остановочным пунктом по ул. Советская в г.п. Октябрьский, был обнаружен бесхозный велосипед с закрытой рамой,...
 
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