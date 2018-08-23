Кто владелец велосипеда?





21.08.2018 года в 20.10 часов, вблизи магазина «Ритуальный» за остановочным пунктом по ул. Советская в г.п. Октябрьский, был обнаружен бесхозный велосипед с закрытой рамой, серого цвета.

Хозяину указанного велосипеда необходимо обратиться в Октябрьский РОВД по адресу: г.п. Октябрьский, ул. К. Маркса, 4. для решения вопроса о возвращении велосипеда владельцу.