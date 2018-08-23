Красочное хобби





Рисовать нынче стало модно. За кисти и краски берутся даже не профессиональные художники. Оксана Литошик из агрогродка Любань тоже не считает себя великим художником, однако кто знаком с ее творчеством, с ней не согласятся. Картины с изображением животных, природы, сказочных персонажей – не отличишь от работ профессионалов.

Десять лет назад Оксана окончила Бобруйский художественный колледж и получила специальность художника-оформителя. Но серьезным увлечением рисование стало еще в школе. Что такое мольберт, девушка узнала именно тогда. Очень нравились уроки рисования, которые тогда преподавала Алла Анисимовна Кочерова. Тогда Оксана не предполагала, что для своей школы сделает немало. По специальности работать она не стала, а вот в родные стены вернулась и трудится вахтером.

Однотонному течению жизни стало остро не хватать ярких красок, поэтому много полезного своими руками Оксана Литошик сделала для своего учреждения образования. Так, не только у местных педагогов и учеников, но и у любого посетителя привлекают взор расписные стены на лестничной площадке, в коридорах, столовой, спортзале. Красочно оформила Оксана уголки в детском саду. В одно время она поняла, что свое творчество может показывать более широкому кругу людей, поэтому не отказалась, когда ее пригласили в качестве художника в местное лесничество расписать стену в полностью реконструированном здании. Оксана с удовольствием и там оставила свой след в виде летнего пейзажа. Мало того, создала новый образ некоторым домам своих односельчан.

Что-то Оксана рисует для себя, что-то – для друзей или знакомых. — Это хобби, отнимающее много времени, требует вдохновения, настроения, и сил, — признается местная художница и уточняет, что самая любимая часть ее рисунков — глаза. Внутренний мир человека или животного можно передать, детально прорисовывая именно их. Я уделяю глазам большое внимание, и многие отмечают, что именно они на моих картинах получаются лучше всего.

Соглашусь с Оксаной вполне, так как тоже видела ее работы. Белый холст для нее — успокоительная микстура от стресса и попытка скрасить рутину. А в последнее время переключила свое творчество на канзаши. Делает цветочные украшения для волос, используемые в традиционных китайских и японских прическах — шпильки, заколки, палочки и гребни, обручи с шелковыми цветами. Повезло же ее семилетней дочке, которая, кстати, тоже проявляет склонность к художественному творчеству. И особенно хорошо лепит из пластилина.

К красочному хобби Оксана Литошик подошла с долей прагматизма. Она решила, что если в жизни тебе что-то не хватает, то это что-то можно и нарисовать.

Наталья Евенко. Фото автора.