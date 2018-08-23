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Компания, которой руководит Наталья Петкевич, открыла центр аюрведы под Минском

24.08.2018 16:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Как говорится на сайте «Шантер Велнес», это первый в Беларуси центр, «оказывающий все виды оздоровительных процедур, которые предлагает древняя наука аюрведа».


Среди первых посетителей — посол Индии в Беларуси Сангита Багадур. Слева на фото бизнесмен Александр Шакутин, постоянный представитель Беларуси при ООН в Нью-Йорке Валентин Рыбаков и его супруга Наталья Петкевич. Фото: сайт центра

На сайте центра аюрведы сказано, что его открыла белорусская компания ООО «Шантэр» совместно с Wellness Solutions Pvt, Ltd (Республика Индия). Несколько лет назад «Шантэр», напомним, возглавила бывшая первая заместитель главы Администрации президента Наталья Петкевич. Один из владельцев компании — известный бизнесмен Александр Шакутин. «Шантэр» занимается туристическим бизнесом в Беларуси, в том числе и известным комплексом премиум-класса «Красный Бор».

Центр Аюрведы «Шантер Велнес» открылся 9 июля, он располагается под Минском на территории санатория «Пралеска». Руководит им Жанна Хрусталева, бизнесвумен и жена известного ведущего Егора Хрусталева. Он, кстати, провел церемонию открытия центра.

На сайте центра можно узнать, что одной из первых посетительниц была посол Индии в Беларуси Сангита Багадур. На фото рядом с ней бизнесмен Александр Шакутин, Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН в Нью-Йорке, и сама Наталья Петкевич.

Центр предлагает аюрведические процедуры, программы для омоложения организма, похудения, избавления от стресса. В нем работают специалисты по аюрведе из индийского штата Керала.

Аюрведа — традиционная система индийской медицины, одна из разновидностей альтернативной медицины.

 
 
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Как говорится на сайте центра, "Шантер Велнес" - первый в Беларуси, "оказывающий все виды оздоровительных процедур, которые предлагает древняя наука аюрведа".
 
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