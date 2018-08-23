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Компания, которой руководит Наталья Петкевич, открыла центр аюрведы под Минском
24.08.2018 16:36 — Новости Общества | Tut.by
Как говорится на
На сайте центра аюрведы сказано, что его открыла белорусская компания ООО «Шантэр» совместно с Wellness Solutions Pvt, Ltd (Республика Индия). Несколько лет назад «Шантэр», напомним,
Центр Аюрведы «Шантер Велнес» открылся 9 июля, он располагается под Минском на территории санатория «Пралеска». Руководит им Жанна Хрусталева, бизнесвумен и жена известного ведущего Егора Хрусталева. Он, кстати, провел церемонию открытия центра.
На сайте центра можно узнать, что одной из первых посетительниц была посол Индии в Беларуси Сангита Багадур. На фото рядом с ней бизнесмен Александр Шакутин, Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН в Нью-Йорке, и сама Наталья Петкевич.
Центр предлагает аюрведические процедуры, программы для омоложения организма, похудения, избавления от стресса. В нем работают специалисты по аюрведе из индийского штата Керала.
Аюрведа — традиционная система индийской медицины, одна из разновидностей альтернативной медицины.
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Как говорится на сайте центра, "Шантер Велнес" - первый в Беларуси, "оказывающий все виды оздоровительных процедур, которые предлагает древняя наука аюрведа".
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