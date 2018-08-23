|
Теперь пинчане могут стать соавторами интернет-проекта, собирающего истории социальной инклюзии
24.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда
>
Как рассказала корреспонденту pinsknews.by координатор благотворительного проекта «ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАНИЦ-2018» Юлия Пенкина, при поддержке глобальной международной сети International Association For Community Development, аккредитованной ООН, некоммерческая организация «Инклюзивные практики» создает благотворительный интернет-каталог инклюзивных практик «ПРЕОДОЛЕВАЯ ГРАНИЦЫ: развитие инклюзивных сообществ».
Интернет-каталог будет включать в себя постоянно обновляющуюся информацию о различных инклюзивных проектах, событиях и мероприятиях.
– Сейчас мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше региональных, малоизвестных организаций, ведущих инклюзивные проекты, узнали о возможности публикации в нашем каталоге, – рассказала координатор благотворительного проекта Юлия Пенкина.
– Стать участником каталога могут авторы или организации из любой страны, все кто имеет опыт социальной инклюзии и хочет поделиться им. Это может быть личный жизненный опыт одного человека или совместный опыт создания инклюзивного коллектива. Публикации в каталоге бесплатны и не могут носить коммерческий характер, – подчеркнула Юлия Пенкина.
Разделы каталога раскрывают темы:
Есть у проекта и
Заявку на участие в интернет-каталоге «ПРЕОДОЛЕВАЯ ГРАНИЦЫ: развитие инклюзивных сообществ» можно оставить
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Все чаще мы слышим об инклюзии в самых разных сферах: спорте, образовании, искусстве и даже повседневной жизни. Все чаще мы встречаемся с людьми, которые делают...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)