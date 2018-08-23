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Теперь пинчане могут стать соавторами интернет-проекта, собирающего истории социальной инклюзии

24.08.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Теперь пинчане могут стать соавторами интернет-проекта, собирающего истории социальной инклюзии
Все чаще мы слышим об инклюзии в самых разных сферах: спорте, образовании, искусстве и даже повседневной жизни. Все чаще мы встречаемся с людьми, которые делают наше общество открытым, доступным каждому, то есть инклюзивным. Это люди увлеченные, живущие идеей общения без барьеров. В разных странах, городах, самых отдаленных районах их замыслы и инициативы принимают форму инклюзивных проектов, которые сами по себе уникальны и неповторимы.

Как рассказала корреспонденту pinsknews.by координатор благотворительного проекта «ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАНИЦ-2018» Юлия Пенкина, при поддержке глобальной международной сети International Association For Community Development, аккредитованной ООН, некоммерческая организация «Инклюзивные практики» создает благотворительный интернет-каталог инклюзивных практик «ПРЕОДОЛЕВАЯ ГРАНИЦЫ: развитие инклюзивных сообществ».

Интернет-каталог будет включать в себя постоянно обновляющуюся информацию о различных инклюзивных проектах, событиях и мероприятиях.

Каждый проект, представленный в каталоге – бесценен, потому что каждая история – это не только описание самопреодоления и победы духа, но и рассказ о том, что помогает особенным людям преодолевать социальное отчуждение.

– Сейчас мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше региональных, малоизвестных организаций, ведущих инклюзивные проекты, узнали о возможности публикации в нашем каталоге, – рассказала координатор благотворительного проекта Юлия Пенкина.

Благотворительный интернет-каталог «ПРЕОДОЛЕВАЯ ГРАНИЦЫ: развитие инклюзивных сообществ» уже сегодня включает более 2 000 участников из разных стран: Грузии, Беларуси, Казахстана, Украины, России, Армении, Азербайджана, Польши, Италии и будет только пополняться.

– Стать участником каталога могут авторы или организации из любой страны, все кто имеет опыт социальной инклюзии и хочет поделиться им. Это может быть личный жизненный опыт одного человека или совместный опыт создания инклюзивного коллектива. Публикации в каталоге бесплатны и не могут носить коммерческий характер, – подчеркнула Юлия Пенкина.

Разделы каталога раскрывают темы:

  • Инклюзивная жизнь: с чего начать?
  • Инклюзивные события (фестивали, выставки, мастер-классы и др.).
  • Социальные проекты.
  • Арт-инклюзия.
  • Инклюзивный спорт.
  • Творческие инклюзивные коллективы.
  • Лучшие инклюзивные практики.
  • Чем могут помочь СМИ?
  • Финансирование инклюзивных проектов.

Есть у проекта и Youtube-канал, где публикуются видеоролики успешных инклюзивных практик.

Заявку на участие в интернет-каталоге «ПРЕОДОЛЕВАЯ ГРАНИЦЫ: развитие инклюзивных сообществ» можно оставить на сайте проекта.

Презентация каталога состоится 3 октября 2018 года на Первом международном фестивале инклюзивных практик «ПРЕОДОЛЕВАЯ ГРАНИЦЫ-2018» в грузинском городе Уреки, после чего он станет общедоступным. 

 
 
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