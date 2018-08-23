«Качество услуг не пострадает». В Белоозерском горисполкоме прошел единый день информирования

В рамках проведения единого дня информирования 16 августа 2018 года в зале заседаний Белоозерского горисполкома состоялась встреча заместителя председателя Березовского райисполкома Дмитрия Михайловича Зеневича с населением г. Белоозерска.

На вопросы граждан, в основном пожилого возраста, готовы были ответить руководители Белоозерского горисполкома, УЗ «Березовская ЦРБ имени Э.Э. Вержбицкого», ГУ «Березовский районный центр гигиены и эпидемиологии», районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, представители Березовского РОВД, ООО «Белинвестторг-Сплав», филиала «Автомобильный парк №8 г. Березы».

Наибольшее количество вопросов, которые интересовали жителей Белоозерска, касалось отрасли здравоохранения. В связи с проводимой реорганизацией финансово-экономической службы больницы (создание единой службы для всей ЦРБ), многие волновались, не повлияет ли это на качество оказания медицинской помощи и не повлечет ли за собой сокращение медицинских работников Белоозерской городской больницы. Нелли Малейтина, главный врач Березовской ЦРБ, заверила собравшихся, что проводимые мероприятия направлены на то, чтобы исключить дублирующие функции и оптимизировать систему управления и никаких изменений в медицинской части не произойдет.

Белоозерцы также поднимали вопросы получения талонов к врачу, очереди на бесплатное УЗИ, трудностей, связанных с дорогой в Березу, организации более частого приема врачами-специалистами (кардиолог, уролог), работы платных палат и другие.

В ближайшее время редакция газеты «Маяк» подготовит интервью с начальником филиала №1 «Белоозерская городская больница» С.С. Василевским, где он ответит на наиболее злободневные запросы горожан.

Вторая тема касалась деятельности ООО «Белинвестторг-Сплав» и результатов лабораторных исследований. Владислав Стойко, главный санитарный врач района, разъяснил, что, по результатам проведенных лабораторных исследований, превышений установленных в Республике Беларусь гигиенических нормативов по содержанию подвижных форм свинца и его соединений в почве, атмосферном воздухе и в воде не выявлено (об этом читатели «Маяка» могли прочитать в номере за 11 августа в публикации «Свинец – в норме!»). Постоянный мониторинг состояния окружающей среды ведется не только ООО «Белинвестторг-Сплав» и районными службами, но контроль осуществляют и областные службы.

Также горожане интересовались возможностью организации движения автобуса Береза – Спорово по всему Белоозерску с остановками (сейчас он заезжает только на автостанцию), как усмирить мотоциклистов, мешающих спать жителям домов на улице Строителей, подо-рожанием лекарственных препаратов.

Ответы на вопросы будут направлены гражданам лично либо освещены в районных СМИ.

Александр КРАГЕЛЬ, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Березовского райисполкома.