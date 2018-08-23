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600 брестчан приняли участие в акции МТС #БезлимитищеКачает*

24.08.2018 17:24 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
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В рамках акции #БезлимитищеКачает в Парке культуры и отдыха Бреста работала зона отдыха в интернете с красными гамаками МТС. За выходные в ней отдохнули около 600 брестчан.

Отдохнуть в гамаках приходили семьями и с друзьями: горожане и гости города фотографировались, слушали музыку, проводили время в интернете – общались в соцсетях, смотрели видео и играли в любимые игры.

Теперь отдохнуть в красных гамаках МТС можно на летней террасе кафе «Марио» по ул. Московской, 275А. Те, кто хочет стать обладателем красного гамака, могут принять участие в конкурсе. Для этого нужно прислать фото в красном гамаке МТС с хештегом #БезлимитищеКачает на почту konkurs@mts.by с комментарием о том, что вы любите делать во время отдыха в интернете – какие ресурсы посещать, смотреть сериалы или изучать новости в соцсетях, искать необычные мастер-классы или кулинарные рецепты и т.д.

Пять авторов самых творческих фото и комментариев получат в подарок красные гамаки. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте оператора.

*Тарифный план «Безлимитище» позволяет расходовать интернет-трафик в любых объемах, а для разговоров начисляется 400 минут во все сети ежемесячно. Плюс каждые сутки абонент получает 50 МБ для бесплатной раздачи интернета. Новые абоненты МТС, подключившиеся на этот тариф по 15 ноября, получают в подарок бесплатный доступ к сервису «МТС Music» на полгода.

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»

 

 

 

 
Теги: Брест
 
 
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В рамках акции #БезлимитищеКачает в Парке культуры и отдыха Бреста работала зона отдыха в интернете с красными гамаками МТС. За выходные в ней отдохнули около 600...
 
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