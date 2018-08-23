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Владельцу сбежавшего в Минске питона выписали внушительный штраф
24.08.2018 17:07 — Новости Общества | Tut.by
В комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды составили два протокола на хозяина сбежавшего питона. Подробности сообщает агентство «
По словам специалистов, протоколы составили за нарушение правил содержания рептилии и за то, что экзотическая змея не была зарегистрирована хозяином согласно действующему законодательству.
— Общая сумма штрафа для владельца питона составила 20 базовых величин, — уточнили в комитете.
Таким образом мужчина заплатит 490 рублей.
Напомним, в Минске 15 августа
Спасатели выловили питона и передали в зоопарк. Утром 16 августа животное забрал хозяин. Сотрудники яслей-сада и зоопарка
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Мы узнали, какую сумму придется выплатить владельцу питона и за что
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