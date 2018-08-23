Владельцу сбежавшего в Минске питона выписали внушительный штраф

В комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды составили два протокола на хозяина сбежавшего питона. Подробности сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: МЧС Минска

По словам специалистов, протоколы составили за нарушение правил содержания рептилии и за то, что экзотическая змея не была зарегистрирована хозяином согласно действующему законодательству.

— Общая сумма штрафа для владельца питона составила 20 базовых величин, — уточнили в комитете.

Таким образом мужчина заплатит 490 рублей.

Напомним, в Минске 15 августа сбежал питон. Как сообщили в МЧС, его обнаружили на улице Уборевича сотрудники яслей-сада № 292 на крыльце. Змее, предположительно, 5 лет, ее длина 4 метра, а весит она 8 кг.

Спасатели выловили питона и передали в зоопарк. Утром 16 августа животное забрал хозяин. Сотрудники яслей-сада и зоопарка отзывались о питоне доброжелательно, сказали, что он «спокойный и нежный, как кошка».