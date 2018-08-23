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Еще один лоукостер, Wizz Air, меняет правила провоза багажа
24.08.2018 17:42 — Новости Общества | Tut.by
Лоукостер Wizz Air меняет правила провоза багажа. Об этом
Пассажиры по-прежнему могут бесплатно провезти багаж размером 55×40×23 см, однако в салон взять его смогут лишь те, кто оплатит услугу WIZZ Priority (обойдется от 5 до 12 евро при покупке через Интернет). Остальные же могут провнести в самолет багаж размером меньше 40×30×18 сантиметров, но размещать его нужно будет под сиденьем.
Пассажиры, у которых ручная кладь превышает размеры 40×30×18 сантиметров, должны сдать ее на стойке регистрации, а забирать после полета ее надо будет на багажной ленте в аэропорту прибытия.
Авиакомпания отмечает, что ноутбуки и портативные электронные устройства нужно брать с собой в салон. Это же касается паспортов, других документов, предметов личной гигиены и ценностей вроде ювелирных украшений, телефонов, камер.
Ближайшие к Беларуси аэропорты, откуда летает лоукостер Wizz Air, находятся в Литве, Польше, Украине.
Как сообщалось,
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Лоукостер Wizz Air меняет правила провоза багажа. Об этом сообщает сайт авиакомпании.
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