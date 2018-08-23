Еще один лоукостер, Wizz Air, меняет правила провоза багажа

Лоукостер Wizz Air меняет правила провоза багажа. Об этом сообщает сайт авиакомпании.



Лоукостеры Wizz Air и Ryanair почти одновременно сообщили об изменениях в правилах провоза багажа. Снимок использован для иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Пассажиры по-прежнему могут бесплатно провезти багаж размером 55×40×23 см, однако в салон взять его смогут лишь те, кто оплатит услугу WIZZ Priority (обойдется от 5 до 12 евро при покупке через Интернет). Остальные же могут провнести в самолет багаж размером меньше 40×30×18 сантиметров, но размещать его нужно будет под сиденьем.

Пассажиры, у которых ручная кладь превышает размеры 40×30×18 сантиметров, должны сдать ее на стойке регистрации, а забирать после полета ее надо будет на багажной ленте в аэропорту прибытия.

Авиакомпания отмечает, что ноутбуки и портативные электронные устройства нужно брать с собой в салон. Это же касается паспортов, других документов, предметов личной гигиены и ценностей вроде ювелирных украшений, телефонов, камер.

Ближайшие к Беларуси аэропорты, откуда летает лоукостер Wizz Air, находятся в Литве, Польше, Украине.

Как сообщалось, изменятся правила провоза багажа и у лоукостера Ryanair. С ноября авиакомпания будет позволять брать на борт бесплатно только маленькую ручную кладь размером не больше 40×20×25 сантиметров.