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Грише, о котором рассказал Humans of Minsk, предложили работу
24.08.2018 17:48 — Новости Общества | Tut.by
Выпускнику колледжа легкой промышленности, 23-летнему Грише, предложили работу, он приступает в понедельник.
Гриша, напомним, стал
После того как о Грише рассказал Humans of Minsk, несколько человек попросили его контакты, чтобы предложить работу.
— Гриша согласился на первое предложение — от юридической компании: его хотят определить на работу с документами — инвентаризацию, опись, курьерскую работу, рассказала автор проекта Дарья Сапранецкая. — В понедельник он приступает.
Кроме того, одна девушка готова заниматься с Гришей английским языком.
— Со мной также связались из Министерства труда и социальной защиты, они готовы помочь не только Грише, но и любым другим героям Humans of Minsk в будущем, — рассказала Дарья.
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Выпускнику колледжа легкой промышленности, 23-летнему Грише, предложили работу: он приступает в понедельник.
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