Грише, о котором рассказал Humans of Minsk, предложили работу

Выпускнику колледжа легкой промышленности, 23-летнему Грише, предложили работу, он приступает в понедельник.

Гриша, напомним, стал героем проекта Humans of Minsk . Из-за родовой травмы у него проблемы с речью, тем не менее он учит английский язык, а еще — мечтает найти работу. «Каждый день ищу на разных сайтах. У меня дома нет Wi-Fi, и я хожу в Domino’s Pizza посидеть в интернете. Я звоню по объявлениям, а меня даже не слушают и кладут трубку. Все из-за речи, она мне сильно мешает. Я очень хочу найти работу. Это сейчас для меня самое важное», — рассказал он.



Гриша. Фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

После того как о Грише рассказал Humans of Minsk, несколько человек попросили его контакты, чтобы предложить работу.

— Гриша согласился на первое предложение — от юридической компании: его хотят определить на работу с документами — инвентаризацию, опись, курьерскую работу, рассказала автор проекта Дарья Сапранецкая. — В понедельник он приступает.

Кроме того, одна девушка готова заниматься с Гришей английским языком.

— Со мной также связались из Министерства труда и социальной защиты, они готовы помочь не только Грише, но и любым другим героям Humans of Minsk в будущем, — рассказала Дарья.