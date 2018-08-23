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Уже не дети, за чистоту в ответе

24.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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Первым местом, где побывала рейдовая группа из числа сотрудников Борисовского зонального центра гигиены и эпидемиологии, стала ул. Тухачевского (неподалеку от СШ №7). Этот адрес оказался в «черном» списке сотрудников санитарной службы не в первый раз. Мусоросборники, словно по классике жанра, вновь были переполнены, а рядом с ними, как и прежде, творилось безобразие. Образованная нечистоплотными борисовчанами свалка состояла в основном из сезонной растительности и хозяйственно-бытового мусора.
Затем участники мониторинга отправились на ул. Н.-Неман, 5. Недалеко от места, где мальчишки играют в футбол, возле величавого дерева, несознательные жители двора складировали непригодные предметы интерьера и различный мусор. Ветви и сорная растительность, старый унитаз, кресло, матрац, элементы отслужившего свое дивана, доски, картон – все это могли лицезреть люди, которые живут там. Интересно, когда коммунальщики наведут порядок, граждане вновь возьмутся за старое? Увы, этот вопрос из разряда риторических.
Переполненными оказались контейнеры на ул. Серебренникова, 28. Загруженность мусоросборников и несвое-временный вывоз отходов привели к тому, что люди, не придумав ничего более разумного, начали бросать пакеты с мусором рядом. Аналогичной оказалась ситуация на ул. Серебренникова, 13.
Финальной точкой посещения, где с сотрудниками ЦГиЭ побывала корреспондент «А», стала ул. Ватутина, 9. Появившийся там возле контейнерной площадки мусор «намекал» на зарождение стихийной свалки. Горе-граждане уже успели положить ей начало, оставив гору досок и мешки со строительными отходами.

 
 
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Безответственное отношение некоторых борисовчан и жителей района к окружающей среде и правилам утилизации мусора приводит к появлению во дворах и на улицах...
 
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